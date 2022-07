Conflicto en puerta: señalan a México por pacto en tema eléctrico

Estados Unidos y Canadá activaron un mecanismo del T-MEC para inconformarse contra México debido a que consideran que la política energética de la 4T es violatoria del acuerdo comercial entre los tres países.

Los dos socios de México alegan que las leyes promividas por el gobierno de López Obrador favorecen injustamente a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo frente los competidores extranjeros y los proveedores de energía limpia.

La subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora, dijo que están abiertos a tener con Estados Unidos y Canadá un diálogo franco y constructivo para resolver la controversia por los cambios en la política energética.

La Confederación de Cámaras Industriales de México advirtió que no es conveniente entrar en conflicto con Estados Unidos por ser el principal socio comercial y porque de perder México el panel, se pueden aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, López Obrador se burló de las quejas y en la mañanera de ayer expresó: “¡Uy que miedo”, en alusión a una canción de su fallecido paisano Chico Ché.

Presión de EE.UU. y Canadá para México

Estados Unidos optó por presionar más a México por políticas energéticas que, según Washington, favorecen injustamente a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo frente competidores estadounidenses y los proveedores de energía limpia.

El gobierno estadounidense activó ayer un mecanismo de solución de controversias establecido en el T-MEC, que terminaría en sanciones comerciales contra México.

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y si son consecuentes con los compromisos de México”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado. “Las empresas de Estados Unidos siguen enfrentando un trato injusto en México”, agregó.

Entre los temas específicos en disputa está una reforma del año pasado a la ley mexicana sobre el sector eléctrico que, según Estados Unidos, privilegia injustamente la producción de electricidad de la compañía estatal, CFE, sobre la generada por empresas privadas que apuestan con más fuerza por las energías limpias, como la eólica y la solar.

Estados Unidos también se queja de una regulación de 2019 que otorga solo a Pemex tiempo adicional para cumplir con los estándares ambientales más estrictos que limitan el azufre permitido en el combustible diesel para automóviles. Asimismo, acusa a México de retrasar, rechazar o no actuar sobre las solicitudes de permisos de empresas privadas para operar en el sector energético mexicano y de revocar los permisos existentes.

Se une a queja

El gobierno canadiense anunció que se unirá a las consultas de la controversia comercial que hizo Estados Unidos contra México, al considerar que la política energética es violatoria del acuerdo comercial.

El ministerio de Canadá de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas dijo que están de acuerdo con Estados Unidos de que los cambios en política energética van contra el T-MEC.

Todo hace parecer que Canadá presentará una controversia por separado a la que interpuso Estados Unidos, es decir, no se unirá como parte interesada en las consultas que presentó el gobierno estadounidenses.

Respuesta de México

La subsecretaria de Comercio Exterior de Méxco, Luz María de la Mora, dijo que están abiertos a tener con Estados Unidos y Canadá un diálogo franco y constructivo para resolver la controversia por los cambios en la política energética mexicana.

Al término del anuncio de la Iniciativa de Paridad de Género en México, la funcionaria afirmó: “Estamos abiertos a un diálogo, franco constructivo con Estados Unidos para ver de qué forma podemos encontrar esos lugares donde podamos estar satisfechos los dos”.

La subsecretaria de Comercio Exterior añadió que estarán “analizando el tema y estaremos comentando internamente a nivel de gobierno los cuestionamientos que está haciendo Estados Unidos y en un plazo de 30 días tendríamos que sentarnos con Estados Unidos a conversar, el plazo previsto es de 75 días para las consultas, pero esto no quiere decir que no podamos extender más”.

A pesar de que el portavoz del Ministerio de Comercio Internacional canadiense dijo que presentarán su solicitud por el mismo tema, Luz María De la Mora afirmó que “aún no tenemos ninguna notificación oficial, lo único que hemos escuchado en prensa, pero Canadá no nos ha notificado ningún interés para las consultas”. La Subsecretaria comentó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene "previstos mecanismos de solución de diferencias, justamente para que cuando las partes consideramos que puede ser no lo que se acordó en el tratado, lleguemos a un punto en donde podamos definir si efectivamente tiene la razón o uno u otro".