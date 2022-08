AMLO: Opositores están ''exagerando'' sobre los hechos violentos de los últimos días

CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus opositores están “exagerando” respecto a los hechos de violencia de los últimos días, ocurridos en distintas ciudades, principalmente del norte del país, que dejaron centenares de muertos y heridos.

“Están exagerando nuestros adversarios (...) Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia”, aseguró el mandatario.

López Obrador afirmó que en Baja California, donde el fin de semana se registraron quemas de autos y bloqueos de avenidas “hay detenidos”, pero no quiso adelantar más.

AMLO viajará a Tijuana

El mandatario informó que la tarde del jueves viajará al norte del país.

“Voy a estar en Tijuana, vamos a llevar a cabo la reunión de gabinete y la conferencia en Tijuana el viernes, y voy a hacer una gira por la frontera, voy a estar en Baja California y en Sonora el fin de semana, pero vamos a empezar en Tijuana el viernes”, precisó.

Diferencia sobre el número de asesinatos el fin de semana

De acuerdo con conteos de medios nacionales, los hechos de violencia registrados entre el miércoles 10 y el viernes 12 de agosto, dejaron 260 asesinatos en México.

Sin embargo, López Obrador negó estos números y dijo que solo hubo 196 muertos entre el viernes 12 y el domingo 14 de agosto, y aseguró que fue el fin de semana “que menos muertos ha habido”.

Acusa a la oposición de realizar campaña de “inestabilidad y desgobierno"

En la reunión con representantes de los medios, el jefe del Ejecutivo federal acusó a sus opositores de llevar al cabo una campaña de “inestabilidad y desgobierno del país” y aseguró que en su administración el número de delitos, especialmente el de homicidios, ha disminuido respecto a otros gobiernos.

“Estamos bajando en todos los delitos, el día 20 vamos a presentar el informe de este mes, considerablemente, pero en donde teníamos más problemas era en homicidios porque nos habían dejado muy alto el número de homicidios, ya lo estamos bajando”, insistió.

Más elementos de seguridad en el país

Y agregó, “Nada más piensen que a diferencia de antes, hay 115,000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país. Cuando llegué al Gobierno la Secretaría de la Defensa y la de Marina en conjunto tenían 285,000 elementos y ahora con la GN estamos hablando de 400,000 elementos para cuidar al pueblo, sin violar derechos humanos, entonces es decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular”.

El mandatario también dijo que, ante la ola de inseguridad en el país no descartaba ampliar sus reuniones de seguridad y conferencias de prensa matutinas a los sábados ya que, según él, sus opositores utilizan los fines de semana para emprender campañas de desprestigio contra su Gobierno.

“Sí necesitamos tiempo, también nuestros adversarios conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas”, apuntó.

AMLO acusa “propaganda negra”

El presidente López Obrador aseguró que la cubertura informativa de los bloqueos carreteros y quema de vehículos que se registraron este fin de semana en varias ciudades del norte del país “está como montada” y acusó la existencia de una propaganda negra por parte de la oposición.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que “no hay nada que temer” pues su gobierno “está trabajando y cuidando al pueblo".

Llamó el Presidente a la población mexicana a no dejarse manipular y atajar “la propaganda negra” y las campañas de calumnia y el amarillismo.

"Decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra".

Señala a exlíder de Coparmex como promotor de la propaganda negativa

"El señor (Gustavo) de Hoyos que está en Tijuana, que fue de la Coparmex, es un promotor de todo esto y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo y también porque es bastante la propaganda y hay que atajarla, la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo. Hay que atajarlo, no dejar que corra y hay que informar“, expresó.

