Delfina Gómez. Morena pide investigar a quienes la llaman ''delincuente electoral''

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar a dirigentes de partidos de oposición, políticos y columnistas por llamar “delincuente electoral” a Delfina Gómez como parte de lo que calicó como una “campaña negra” en su contra.

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador afirmó que Delfina Gómez es víctima de una “campaña de violencia política de género” que comenzó desde su nombramiento como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México.

La denuncia fue hecha durante la sesión del Consejo General del 23 de agosto por el representante de Morena ante el INE, el diputado Mario Llergo.

“Se ha desprendido una campaña negra, totalmente despreciable e inadmisible en contra de la maestra Delfina Gómez, campaña de desprestigio mediante la cual, no sólo los opositores se han esforzado en adjetivar a una política con una trayectoria inobjetable sino que también han acusado hechos que no han sido atribuidos a ella y que la Sala Superior sostuvo como no imputables”.

Morena denuncia campaña negra contra Delfina Gómez

Mario Llergo citó declaraciones de agentes de la oposición como Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, quien escribió en redes sociales: “Morena premia a delincuentes, Delfina Gómez robó dinero”.

El diputado de Morena también señaló a la politóloga Denise Dresser, quien describió a Delfina Gómez como “una delincuente electoral será candidata de Morena al Estado de México” y el columnista Raymundo Rivapalacio que la calificó como “delincuente confesa”.

Durante la sesión, Mario Llergo pidió reproducir la intervención del representante del PRI, Hiram Hernández Zetina, en una sesión del Consejo General donde cuestionó que Delfina Gómez sea la candidata a la gubernatura de Estado de México de 2024.

“Es una ladrona, es una ratera que le quitó su sueldo a los trabajadores de Texcoco para financiar a Morena, es una delincuente electoral que debería de estar en prisión”, expresó Hernández Zetina en dicha sesión.

AMLO defendió candidatura de Delfina Gómez

El diputado morenista criticó que el INE no haya cuestionado los comentarios del priista ya que imputan delitos: “A pesar de los improperios, a pesar de la descalificación y del insulto, no escuchamos en esa pasada sesión que algún consejero o consejera haya reconvenido a este representante por estos lamentables hechos”.

Llergo pidió abrir una investigación contra los opositores, comunicadores y periodistas que han calificado a Delfina Gómez como una “delincuente electoral”, argumentando que el INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le acreditaron ilícitos directos.

"No fue señalada como delincuente electoral, los mensajes citados permiten ver dos situaciones, la primera le terror y miedo de la oposición porque una mujer como es la maestra Delfina Gómez y la segunda, demuestra la falta de capacidad para hacer política con argumentos y con la gente, porque sólo saben denostar con campañas sucias”, acusó.

Los consejeros del INE afirmaron que las denuncias deben ser atendidas pero reiteraron que el instituto solo puede emitir medidas cautelares. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral es la encargada de definir si existe o no violencia política por razón de género.

¿De qué acusan a Delfina Gómez?

Delfina Gómez fue señalada durante su período como alcaldesa de Texcoco por descontar el 10% de su sueldo a 472 trabajadores tanto del Ayuntamiento como del DIF-Texcoco para financiar al recién creado partido de Morena y su campaña a diputada.

En 2021 el consejo general del INE aprobó una sanción de cuatro millones 529 mil 225 pesos a Morena por el diezmo o descuento ilegal que realizó de 2013 a 2016. De acuerdo con el organismo, un total de 14 millones de pesos fueron recaudados por el descuento ilegal del sueldo de los trabajadores.

La propia Delfina Gómez reconoció que dichos recursos "fueron para la causa de Morena" en entrevista con Carmen Aristegui.

Reacciones a supuesta campaña negra contra Delfina Gómez

Tras la petición al INE de Morena de investigar la supuesta campaña negra en contra de la candidata a la gubernatura del Estado de México, opositores, periodistas e internautas rechazaron dichas indagaciones. En Twitter el hashtag #DelfinaDelincuenteElectoral se convirtió en tendencia.

Con información de Milenio.