Alertan de fraudes desde Citibanamex; revelan ''modus operandi'' desde dentro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ante denuncias de fraudes a clientes de Citibanamex, Mario Di Costanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el sexenio pasado, señaló que podría haber una operación desde dentro.

A través de redes sociales, el extitular de Condusef señaló que platicó con varios afectados y el modus operandi es el mismo. “Por la forma, es alguien de adentro con cómplices afuera”, refirió Di Costanzo.

OJO : Platiqué con varios afectados de @Citibanamex el “modus operandi” es el mismo, por la forma es alguien de adentro, con cómplices afuera . Sobre todo en la primera parte del fraude. Si hay más afectados con gusto los oriento . NO COBRO POR ESTO! — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) August 23, 2022

“Es bastante sofisticado y por la forma de hacerlo se requiere la colaboración de alguien adentro”, describió. “Hay un insider”, agregó.

El también exdiputado federal alertó que en caso de recibir una llamada de la institución bancaria, advirtiendo de una disposición de su tarjeta de crédito o débito, “no sigan el engaño”.

“Cuelguen y llamen ustedes a los teléfonos del banco (no al que les den en la llamada) y de entrada bloqueen sus cuentas. Y acudan a su sucursal posteriormente”, recomendó.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), hay fraudes en los que el delincuente “enmascara” o “disfraza” su número, para que aparezca el nombre del banco en el identificador y así solicitar sus datos confidenciales.

Te pedimos desconfiar de ese tipo de llamadas. Recuerda que Citibanamex nunca te solicitará información confidencial como tu número secreto, password, información personal o de tus cuentas ya sea en llamada, SMS o por correo electrónico. — Citibanamex (@Citibanamex) August 23, 2022

¿Qué hacer para identificar que una llamada es fraude?

-Registra el número oficial en su teléfono y siempre comprueba que el teléfono del remitente coincida, aunque el identificador diga el nombre de su banco.

“Aunque el identificador diga el nombre de tu banco, no compartas tus datos confidenciales, recuerda que su banco no llama para solicitar información sensible como accesos, contraseñas, NIPs o CVV”, recomendó la ABM.

Entre los afectados también se encuentra el diseñador yucateco David Salomón, que compartió su queja a través de redes sociales.