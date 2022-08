Enrique Peña Nieto. Empresa española implicada en el caso acepta colaborar con FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa española OHLA, involucrada en las investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto dijo estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.

En un comunicado oficial, OHLA explicó que los hechos referidos en la investigación de FGR se remontan a 2017, mismo año cuando vendieron su filial mexicana y toda la división de concesiones del grupo a la compañía Aleática.

La constructora española también agregó que “no cuenta con ningún activo concesional en México ni mantiene vínculo con OHL México”.

¿Cuál es la relación de OHL con el caso Peña Nieto?

El martes 2 de agosto, la FGR informó que tiene tres investigaciones abiertas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales.

La filial mexicana de OHLA, OHL México, se encuentra involucrada en las investigaciones del caso Peña Nieto por presuntos delitos electorales y patrimoniales.

“Las actividades investigadas no tienen nada que ver con la actividad de construcción de la compañía en México”, indicó OHLA tras reiterar su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas y su compromiso por prevenir y evitar cualquier acto de corrupción.

¿Qué dice AMLO sobre Enrique Peña Nieto?

Durante la conferencia mañanera del miércoles 3 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber impulsado las investigaciones en contra de Peña Nieto y se distanció del caso presentado por FGR.

“Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe”, expresó el mandatario al reiterar su postura de no intervenir, ni impulsar las denuncias contra expresidentes.

AMLO también dijo que no exhortaría a Enrique Peña Nieto a volver a México para enfrentar las acusaciones en su contra: “Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Mi fuerte no es la venganza”.

Por su parte, Enrique Peña Nieto respondió a las denuncias en su contra al decir que confía en las autoridades mexicanas para permitirle “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.