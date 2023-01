A un año de la Casa Gris, ¿qué ha pasado con el hijo de AMLO?

A un año de darse a conocer el caso de ‘La Casa Gris' de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la controversia al respecto aún rodearía a la familia presidencial.

El 27 de enero de 2022, el mayor del presidente fue señalado por pagar una renta mensual de 100 mil pesos mexicanos para vivir en una casa propiedad del ejecutivo de Baker Hughes, Keith L. Schilling.

En una columna de aniversario el periodista Carlos Loret de Mola, quien publicó la investigación sobe ‘La Casa Gris’, señaló que al día de hoy ni el hijo de AMLO ni el presidente han logrado desmentir las denuncias de corrupción, "doble discurso” y conflictos de intereses de la llamada 4T.

¿De qué trató el reportaje de "La Casa Gris?

“La Casa Gris” del hijo del presidente López Obrador: una lujosa mansión en Houston, con cine privado y alberca de 23 metros, que se volvió un símbolo de la incongruencia y la corrupción del gobierno”, escribió el reportero yucateco a principios del año pasado.

La Casa Gris del Hijo de AMLO

El libro “La Casa Gris: Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista”, el periodista Raúl Olmos indicó que Baker Hughes era uno de los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que representa un posible conflicto de interés con el Gobierno Federal.

Para rentar esa residencia tuvo que demostrar tener ingresos de 200 mil dólares al año, pero ocultó sus percepciones y de dónde provienen y poseía una camioneta valuada en 1.5 mdp mientras vivía en Estados Unidos, lo que derivó en varias críticas y cuestionamientos en México sobre cuál es su fuente de sus ingresos.

"Negaron que hubiera una relación cercana, pero Baker Hughes preparó su respuesta desde las oficinas de Pemex, donde también dio su conferencia. Menudo descaro", dijo Loret de Mola sobre la postura de AMLO y el Gobierno Federal sobre el caso de la 'Casa Gris'.

¿Por qué causó polémica de “La Casa Gris” de José Ramón López Beltrán?

El costo mensual de la “casa gris” del hijo de AMLO fue solo una pequeña parte de la polémica, tras revelarse que la nuera del presidente, Carolyn Adams, “creó una empresa con un proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculado a la empresa estadounidense Baker Hughes”.

Para la creación de CA Twelve SA de CV, Carolyn Adams se asoció con el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi, un antiguo contratista de Pemex con "alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas” a través de su empresa SCAP como la multinacional Schlumberger encargada del suministro de un sistema de desalado en la refinería.

Arratia Vingardi también habría trabajado con empresas internacionales de servicios petroleros, incluyendo a Baker Hughes y ha sido parte de obras realizadas en instalaciones de Pemex.

El hijo de AMLO se vio en el centro de varias críticas después de que el libro de Olmos alegó exponer “asignaciones multimillonarias, sin licitación, realizadas en el actual gobierno en favor de Baker Hughes” debido a su relación con dicha empresa y sus ejecutivos.

La repuesta del hijo de AMLO a "La Casa Gris"

José Ramón López Beltrán negó las declaraciones del reportaje de Olmos y Loret de Mola, a las que calificó como "difamación" y alegó ser víctima de acoso desde la publicación del libro.

A Raul Olmos por escribir mentiras le va crecer la nariz como Pinocho.

"Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo. Dejen de acosar y calumniar con sus telenovelas chafas. Aburren con sus mentiras”, escribió en redes sociales el pasado 9 de agosto tras denunciar a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez y a la periodista Denise Maerker por presuntamente viajar a Houston para grabar "la Casa Gris".

"Ya supe que @XochitlGalvez y el equipo de producción de @DeniseMaerker estuvieron en Houston con la intención de grabar nuestra casa", acusó López Beltrán que desde entonces eliminó su cuenta en Twitter.

En varias ocasiones el hijo del presidente ha reiterado que las acusaciones son falsas y parte de una "campaña negra" en contra de la llamada Cuarta Transformación.

AMLO exige disculpa por reportaje de Carlos Loret de Mola

En marzo pasado el presidente López Obrador nuevamente exigió una disculpa pública de Carlos Loret de Mola y de Raúl Olmos por publicar el reportaje llamado 'La Casa Gris', y de Carmen Aristegui por difundirlo.

“Estoy esperando que este periodista tan profesional, con tanta ética, ofrezca disculpas. Y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio, a ver si son capaces de rectificar y no caen en la autocomplacencia”, dijo AMLO el 7 de marzo de 2022.

AMLO también bromeó con Octavio Romero, actual titular de Pemex presente en la Sala de Tesorería ese día, sobre pedirle contratos para Baker Hughes y que le rentaran una casa en Houston a su hijo.

"Les di bastante contrato ahí, que di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en Houston", bromeó.

En la conferencia del 28 de febrero el mandatario aseguró que una investigación privada hecha por Baker Hughes indicó que no existía ningún conflicto de interés por la renta de la casa de uno de sus ejecutivos al hijo de AMLO, por lo que criticó que los periodistas no den una disculpa ni rectificar los señalamientos de un presunto conflicto de interés.

"Pemex nunca enseñó la investigación completa encargada por la empresa petrolera Baker Hughes, cuyo alto directivo era dueño de la “casa gris” que habitó el primogénito del presidente. Ni de forma pública ni por transparencia", respondió Loret de Mola en el aniversario del reportaje.

"Nunca se supo qué tipo de análisis hizo el despacho de investigación ni los detalles que los llevaron a concluir que no había conflicto de interés", agregó.

¿Dónde trabaja José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán dijo trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción para la firma KEI Partners en Houston, Texas desde 2018.

Tras la polémica por la casa gris y el lujoso estilo de vida de su hijo, AMLO aseguró que José Ramón López Beltrán trabaja en una empresa del mexicano Daniel Chávez, dueño del consorcio turístico grupo Vidanta.

“Me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés”, afirmó López Obrador.

En 2022 hubo varias polémicas por los lujos de los hijos de AMLO

A un año de la Casa Gris, ¿qué ha pasado con el hijo de AMLO?

A raíz del reportaje sobre "La Casa Gris", José Ramón ha protagonizado varios escándalos por su estilo de vida lujosa y costosa pese a no tener un empleo, lazos con los recursos económicos de su padre y la política de austeridad y "pobreza franciscana" de la actual administración.

“Así se vive la pobreza franciscana en el Banyan Tree de a 6 mil varos la noche, más la tragazón, que no ha de ser poca”, escribió un internauta al compartir las fotos del hijo de AMLO dentro del lujoso hotel en Acapulco.

Y el presidente @lopezobrador_ sigue sin poder explicar cómo su hijo vive como millonario sin trabajar. #CasaGris #JoseRamonLopezBeltran176

“Fuimos a ver el atardecer en ese hotel con vista espectacular. Nos tomaron fotos una familia que al parecer no les gustó que estuviéramos ahí. Ojalá el clasismo y el racismo se acabé en México”, escribió López Beltrán en Twitter al viralizarse las fotos en Acapulco y las críticas por no respetar la "pobreza franciscana".

Por su parte, Loret de Mola resaltó como a un año de las revelaciones de "La Casa Gris" de José Ramón, "Pemex no retiró ni uno de los contratos a Baker Hughes ni revisó cómo habían sido entregados. Y para Baker Hughes sigue siendo el sexenio de oro: ha recibido más millones que nunca".

"La Secretaría de Energía tampoco investigó ni se pronunció sobre las compras y los contratos a Baker Hughes y sus filiales para materiales de la refinería de Dos Bocas. En febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República abrió una investigación a raíz de una denuncia del PAN. Nada se sabe de los resultados y las consecuencias", acusó el periodista.

José Ramón López Beltrán continúo viviendo en Estados Unidos pero fue visto en México el pasado 18 de enero de 2023.

La súbita presencia de José Ramón López Beltrán en México, no es casualidad. La investigación que desde USA se hace de la familia presidencial y sus presuntos vínculos con el narcotráfico lo pusieron en riesgo.

Ecos de la Cumbre de Líderes de Norteamérica pic.twitter.com/DN1ED3vYrK — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) January 18, 2023

