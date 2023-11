CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, aseguró que se disculpó con Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, después de referirse a él como “un mal priista”.

La controversia contra ‘Alito’ Moreno se dio apenas un día después de que Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PRI a la Presidencia, primera mujer en ser abanderada del tricolor a dicho cargo en los 94 años desde la fundación del partido.

Xóchitl Gálvez llama ‘mal priista’ a ‘Alito’ Moreno

El pasado 6 de noviembre, la todavía senadora del PAN realizó una gira por Sonora durante la cual aseguró que hay varios políticos del PRI, o ex priistas, con los que no trabajaría y a quienes no incluiría en su gabinete de ser electa a la presidencia.

La panista se refería a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ignacio Ovalle, ex director de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

No obstante, los nervios la traicionaron y se detuvo a antes de decir completo el nombre de ‘Alito’ Moreno, actual dirigente nacional del PRI.

Xóchitl Gálvez ataca a Alito Moreno, y mientras lo dice, recuerda que van en alianza con el PRI, y cambia de tema.



¿No les dará vergüenza a los priistas que esta sea su candidata?pic.twitter.com/YYQOt9o5HG — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) November 7, 2023

Sin embargo, una visita a Hermosillo tras su registro como precandidata del PRI llamó la atención en redes sociales por nuevamente mencionar negativamente a Alito.

“Hay muy malos priistas (con los) que yo no trabajaría como Bartlett, o como Alito o como ahora el exgobernador de Hidalgo, Fayad”.

“Hay muy malos priístas que yo no trabajaría (sic) como Alito” -Xóchitl Gálvez



Acto seguido



“tengo un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy contenta en ir con el PRI, con Alejandro Moreno”



Alguien explíquele 🙏 que Alito y Alejandro Moreno son la misma persona pic.twitter.com/Z1C3wHFdiz — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 10, 2023

Disculpa de Xóchitl Gálvez a ‘Alito’ Moreno del PRI

En entrevista desde Nuevo León, la aspirante del Frente Amplio por México indicó que ya se disculpó con el dirigente priista tras sus declaraciones en su contra y aseguró estar “orgullosa de caminar con él”.

“Por supuesto que sí, hablé con “Alito”, le ofrecí una disculpa, yo sí quiero decirlo, estoy orgullosa de caminar con él y lo digo sinceramente, lo digo convencida, lo que nos une en este proyecto es muy importante”, afirmó.

Xóchitl Gálvez dijo estar unida al partido por temas como seguridad, el campo y la crisis hídrica que afecta a gran parte del país.

Sobre ‘Alito’ Moreno, la panista dijo que se trata de un “hombre valiente” que soportó la persecución política del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que la alianza logrará sus objetivos.

Acá está el mejor equipo: tenemos el 100% de capacidad y 100 % de lealtad a México.



Nos asiste la razón, el corazón y ahora la #eXperanza.



📍 Monterrey, Nuevo León#ConTodoElCorazón pic.twitter.com/5NjtG7EfW1 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 12, 2023

Por su parte, Moreno calificó las declaraciones de la panista como un “lapsus mental”, el cual no afectaría el apoyo del PRI a su candidatura.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política… los lapsus mentales de las personas un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos […] Nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respaldar”, expresó.

“Hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país”, agregó.

Xochitl Gálvez: "Hay muy malos priístas… como Bartlett o como Alito…"



Alito Moreno: "Fue un lapsus mental"



Esta gente traicionera y mentirosa no se aguantan entre ellos, mucho menos se preocupan x la gente del país. Ni un voto para estos criminales. #PlanC pic.twitter.com/zOIFH23MfM — Guille Vidal (@eltemagv) November 11, 2023

