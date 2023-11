Una maestra mostró templanza para actuar durante una balacera a fin de calmar a sus alumnos, a quienes hizo cantar y protegerse durante el peligroso incidente.

Usuarios de redes sociales difundieron un vídeo donde se ve a alumnos de una primaria de Tijuana, Baja California, bajo las bancas para resguardarse de la balacera que se escucha afuera del edificio.

En ese momento su maestra entona una canción para tranquilizar a los pequeños.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Municipal se enfrentaron a tiros con 2 personas en el Boulevard 2000, en el fraccionamiento Homex, en las cercanías de la Escuela Primaria “Leona Vicario”.

Ante las detonaciones de arma de fuego, la docente trato de poner a salvo a los niños y niñas al colocarlos debajo de las bancas.

En el video se ve a los niños cantando con su maestra, “Mi bello ángel” de Los Primos de Durango. “Tú eres la persona, la que me ilusiona. La que me emociona, por ti pierdo el rumbo. Y en cada segundo me voy de este mundo. Con sentirte a ti”, cantan.

Cantantando un corrido tumbado de Natanael Cano y bajo los mesabancos fue como los alumnos del turno matutino de la Escuela Primaria "Vicente Suárez" en el Fraccionamiento Palma Real vivieron la balacera ocurrida esta mañana entre la Policía Municipal y una pareja.

Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que elementos policíacos lograron la detención de dos personas.

NIÑOS DE #TIJUANA SE RESGUARDAN DE BALACERA EN HOMEX Y LOS VALLES



Maestra entona esta canción con sus alumnos, que se resguardan debajo de las mesas en una escuela del fraccionamiento Los Valles.



Esta mañana se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes.