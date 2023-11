CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, anunció que pondrá “en pausa” su renuncia al PRI, a menos de una semana de darla a conocer públicamente.

El aún priista dijo que su renunciara está detenida hasta la resolución de un juicio electoral que interpuso contra el Frente Amplio por México, ahora nombrado “Fuerza y Corazón por México”.

En rueda de prensa, Rubalcava dijo que le puso una pausa a su renuncia al PRI a petición de la militancia priista “honesta” y “responsable” en espera de la resolución del juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Rubalcava presentó un juicio para que se anule el proceso de designación directa del candidato del Frente Amplio, Santiago Taboada, al Gobierno de la Ciudad de México alegando que no se respetó el proceso marcado por la coalición del PAN, PRI y PRD.

“Iba a ser un método de selección a través de foros y a través de encuestas, y que si bien era cierto se podía llevar acabo un método de acuerdos, era con los candidatos, no pueden las dirigencias emitir un acuerdo cuando no participan los que fueron registrados”, alegó.

Asimismo, aseguró que no entabló pláticas con ningún otro partido por candidaturas y que interponer dicho juicio es prueba de ello.

Llamado a Xóchitl Gálvez

El ex aspirante de la oposición también hizo un llamado Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición a la presidencia, a no ser parte del “dedazo” y evitar que se violen los derechos político-electorales de los militantes.

“Xóchitl, quiero decirte también que no seas parte del dedazo, confiamos en que tú como la representante del frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti”, expresó.

“Que no se haga lo que tú me dijiste en aquella reunión, para que no se diera una imposición, sabes que soy el más competitivo”, exigió el priista.

.@AdrianRubalcava pide la intervención de @XochitlGalvez en el proceso de la CDMX del Frente



“Xóchitl te ruego, te pido no seas parte del dedazo”; El alcalde priista de Cuajimalpa pidió el apoyo de la precandidata presidencial para que le pida a las dirigencias del @PRDMexico y… pic.twitter.com/Cv2ueZhAPY — Político MX (@politicomx) November 22, 2023

Al presentar su renuncia, el priista dijo estar muy decepcionado con el partido pues siempre les entregó resultados, “repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el Senado o en el Congreso, deja de fallarle a la gente”.

