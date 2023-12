CIUDAD DE MÉXICO.- Cristina Pacheco, periodista y escritora que falleció hoy a los 82 años, falleció de cáncer, reveló su hija Laura Emilia Pacheco durante el velorio que se realiza en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

“Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal”, dijo.

Junto al féretro de Cristina Pacheco, hicieron guarda sus hijas Cecilia y Laura Emilia, así como el esposo de la última. También están presentes el científico Antonio Lazcano, el historiador Enrique Krauze y Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL.

En un encuentro con medios, Laura Emilia explicó que a su madre le enfurecía que se insinuara que se retiró por cansancio.

“Ella decía ‘yo no estoy cansada, estoy enferma, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’. Decía ‘me siento en esa silla y se me olvida todo, me siento en esa silla y todo es posible”, agregó su hija.