30 años del EZLN: esto propone para combatir al narco en Chiapas

A 30 años el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, la organización político-militar hizo una propuesta para combatir al narco en Chiapas, un estado azotado por la guerra entre cárteles de la droga que se disputan el territorio.

El EZLN anunció un nuevo modelo de gestión de tierras recuperadas que promueve la colaboración sin distinción de afinidad política o social en Chiapas, para proteger el territorio y anexar a poblaciones asediadas por el narcotráfico.

El investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Gerardo González Figueroa, dijo a El Universal que lo que se aprecia ahora son comunidades golpeadas por la violencia y el avance de grupos de la delincuencia organizada y la migración de jóvenes hacia Estados Unidos.

Pero ahora el EZLN busca crear acuerdos entre comunidades zapatistas en Chiapas y de diferentes partidos políticos para trabajar colectivamente terrenos que suman más de 40 mil hectáreas en los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano.

El plan establecido por el subcomandante Moisés implica que los pobladores gestionen estas tierras de forma colectiva, desligándose del concepto tradicional de propiedad, lo cual define como “una no propiedad de la tierra” o “tierra sin papeles”.

“En resumen ésta es nuestra propuesta: establecer extensiones de la tierra recuperada como del común”, señalan en el comunicado titulado Vigésima y Última Parte: El Común y la No Propiedad.

“Es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: ‘tierra sin papeles’.

“Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quien es el propietario, pues se va a responder: ‘de nadie’, es decir ‘del común’”.

El boletín indica que al preguntar por el propietario de estas tierras, la respuesta será “de nadie”, indicando una posesión comunal y es parte de la conmemoración de 30 años del EZLN, levantamiento armado idígena, denominado “Inicio de la guerra contra el olvido”; que incluye una caravana con más de 700 personas.

La estrategia del EZLN se centra en el trabajo colaborativo en estos terrenos, siempre y cuando se respeten reglas claras como no cultivar drogas, no vender la tierra y negar el acceso a empresas e industrias, además de excluir a los paramilitares.

“Las reglas son sencillas: tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares.

A 30 años del EZLN, propone para combatir al narco en Chiapas dividir la operativa en la tierra por turnos y trabajos, determinados por la capacidad y disponibilidad de los participantes, con un esquema de ganancia colectiva.

“El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos, ni pago de diezmos.

“Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan sólo el producto de su trabajo. Pero de todo esto ya iremos hablando más después”, dice el boletín.

Estos esfuerzos colectivos están pensados para fortalecer la soberanía de los pueblos originarios y hacer frente a desafíos mayores, pudiendo adaptar y extender la idea a otros ámbitos de la vida comunitaria.

El comunicado concluye que esta visión compartida ya cuenta con un amplio respaldo entre las comunidades zapatistas y se practica en algunas regiones de Chiapas, desde hace años.