Familia de Norma Lizbeth exige castigo para todos los involucrados en el homicidio

La familia de Norma Lizbeth, la adolescente de 14 años, que falleció el lunes 13 de marzo a causa de los golpes que recibió de Azahara Aylin N de su misma edad el pasado 21 de febrero, exige castigo para todos los involucrados en su muerte.

Aunque la presunta culpable del fallecimiento de Norma Lizbeth ya fue vinculada a proceso, la familia no está conforme con eso y señalan que para que no se repita este tipo de acoso escolar que puede llevar a la muerte como en este caso, se busque y castique a todos los responsables.

La agresión que derivó en la muerte de Norma Lizbeth se llevó en las inmediaciones de la Escuela Secundaria No. 518, anexa a la Normal de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, donde la víctima recibió múltiples golpes con una roca en la cabeza, frente a un nutrido grupo de adolescentes que gritaban enardecidos para instigar a los golpes a la ahora detenida.

Familia de Norma Lizbeth exige castigo para todos los involucrados en su muerte

Por eso, la familia de Norma Lizbeth exigió que se haga una investigación profunda, pues también hay señalamientos por la indolencia de los directivos del plantel, a quienes ya se les había reportado el bullying sistemático del que era objeto la estudiante.

Así, Omar, hermano de Norma Lizbeth pidió que quienes tuvieron que ver en la muerte de Norma Lizbeth sean castigados.

"Que se haga una investigación profunda de todos los que salen en el video si tienen que enfrentar una responsabilidad pues que pase, que esto no solamente quede con la que le quitó la vida a mi hermana, sino que sea también a los de la escuela, a los compañeros que estuvieron ahí, pues que también paguen".

Acusación por delito de homicidio calificado contra agresora de Norma Lizbeth

La noche del viernes, se dio a conocer un cateo realizado en un domicilio del poblado de Santa María Cozotlán, en Teotihuacán, donde agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Comisión Nacional Antihomicidios (Conaho), aprendieron a Azahara Aylin N por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La menor acusada fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.

Un juez de Control del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes vinculó a proceso a Azahara Aylin, también de 14 años de edad, por su presunta participación en la muerte de Norma Lizbeth.

"Los que hacen justicia son los que deben decidir si toman cartas en el asunto, si en la escuela hay responsables o si hay más involucrados, ellos saben lo que hacen", comentó.

Solidaridad con Norma Lizbeth

Después de la muerte de Norma Lizbeth, los amigos, vecinos y conocidos de la familia se han acercado con ellos para solidarizarse y hasta para ayudarlos con los gastos funerarios, pues respaldo oficial no han recibido, lamentó Omar.

Esa solidaridad también la han recibido fuera de México, las muestras de cariño y hasta respaldo económico les ha llegado del extranjero, pues el caso trascendió las fronteras nacionales.

"Entre tanto apoyo, cada persona todos brindó su granito de arena, fue entre todos, no sólo la familia cubrió los gastos, la gente de afuera, de adentro, familiares, amigos, de otros países nos han ayudado, de Estados Unidos y Canadá, gente que no conocemos que se tocó el corazón y extendieron su mano amiga", mencionó Omar.

Acoso escolar constante contra Norma Lizbeth

El hermano de Norma Lizbeth dijo que ella le contaba lo que sufría en la escuela, humillaciones y agresiones que fueron constantes, en los últimos días de su vida.

"Sí me comentaba, me tenía confianza, me decía lo que le hacían, platicamos con mi hermana cuando la retaron ahí adentro del plantel, nosotros la aconsejamos que no fuera, si le decían que era una cobarde, que si tenía miedo que hablara, que no hiciera caso a lo que le decían, quiso asistir para parar todo esto, pero lamentablemente le pegaron y con todos los golpes le quitó la vida".

La familia de Norma Lizbeth dice que le pidió que no fuera al lugar donde la había citado Azahara Aylin, la presunta asesina, para pelarse, pero no supieron que sí acudió, se enteraron después por vecinos lo que había ocurrido.

"Vecinos cercanos nos marcaron y nos dijeron que le habían pegado a nuestra hermana".

La autoridad educativa no hizo nada por evitar agresiones, dice la familia de Norma Lizbeth

La familia está convencida de que si las autoridades educativas de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, ubicada en Teotihuacán, en la que cursaba el tercer grado Norma Lizbeth, hubieran atendido las denuncias del bullying que sufría, seguiría con vida la menor de edad.

Después de que fue sepultada el miércoles en la tarde en el panteón de Teotihuacán, los familiares realizan el rosario por su eterno descanso, a los que han acudido decenas de residentes para apoyarlos en estos momentos de dolor para ellos.