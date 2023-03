Estudiante denuncia abuso sexual durante novatada de la UANL, administrativos implicados

MONTERREY.- El estudiante Juan Manuel Rodríguez González denunció haber sido víctima de abuso sexual en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), presuntamente cometido por administrativos y estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) durante una novatada.

El joven publicó un vídeo de redes sociales durante el cual relató el abuso del que presuntamente fue víctima después de unirse a un grupo de la facultad llamado ‘La Tuna’.

Denuncian abuso sexual en la Universidad Autónoma de Nuevo León

El estudiante relató que asistió a una fiesta en la que se presentó el grupo de ‘La Tuna’ junto con otro novato, en la cual supuestamente les iban a dar la bienvenida, y con los ojos vendados los metieron a un sitio llamado “cubículo”, que eran los baños del baños del centro cultural.

Noticias Relacionadas Detienen a taxista de plataforma por abuso a estudiante en Mérida

En el sitio se encontraban compañeros de su facultad, incluido el encargado de ‘la Tuna’ en la FACDYC, y otros miembros de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

“Cuanto entré me hicieron hincarme, me quitaron la ropa", en ese momento un egresado de la facultad le preguntó a quien le haría una felación y al responder que a ninguno se dijeron que si no elegía entonces se lo haría a todos.

El joven Juan Manuel denunció que lo golpearon, inmovilizaron de pies y brazos y un estudiante que identificó como Alejandro Ruiz Barragán se paró frente a él y se masturbó hasta eyacular.

Después de eso “me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meter un objeto, al que llamaban cohete, en mi ano”.

Juan Manuel denunció que en dichos novatadas de ‘la Tuna’ están involucrados administrativos y alumnos y aseguró que lo lastimaron “irreparablemente”.

Juan fue abusado sexualmente en una novatada de la @FACDYC_UANL, hay administrativos implicados, escuchen su historia. Y pidamos a las autoridades que haya justicia, esto no puede estar sucediendo en las universidades. @FiscaliaNL @samuel_garcias #JuanNoEstasSolo ??? pic.twitter.com/YpG4BZwpY0 — Meredith G. ???? (@MerGarza) March 2, 2023

Te recomendamos leer: Cae maestro que habría abusado de su alumno de 9 años, en Edomex

Juan Manuel Rodríguez González denuncia a sus presuntos agresores

Juan Manuel Rodríguez González denunció que su vida no volvió a ser la misma tras el abuso que sufrió, por lo que decidió investigar a sus presuntos agresores.

El joven dijo que Alejandro Ruiz Barragán sería hijo de Alfonso Rafael Ruiz Torres, titular de la Clínica de Justicia Penal de la facultad.

Javier Alejandro Limón Mansilla, exalumno de la facultad y titular del grupo ‘la Tuna’ afirma ser sobrino de Leonardo Limón, operador político “compañero de corruptelas de Manuel Acuña”.

Sobre Javier Alejandro Limón Mansilla destacó que fue director de la FACDYC, pero dejó el cargo tras ser señalado por usar camiones de la UANL para llevar a alumnos a eventos de campaña para la gubernatura del estado de Ivonne Álvarez en las elecciones del 2015.

Piden justica por presunto caso de abuso sexual en UANL

En su vídeo, Juan Manuel Rodríguez pidió al gobernador Samuel García; al rector de la UANL, Santos Guzmán López y a Pedro José Arce, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León atender su denuncia.

También pidió que sea investigado el funcionario Alonso Martínez Arrieta por no informar del presunto abuso al ministerio público.

Juan Manuel Rodríguez compartió que a raíz de su vídeo otras víctimas de ‘La Tuna’ relataron el abuso que presuntamente sufrieron, y publicó algunos de dichos mensajes en Instagram.

“Hoy levanto la voz por todos los que han sido abusados y acosados dentro de las aulas y por todos los que nos sentimos agraviados por personas que dicen amar nuestra institución, pero solo dañan el prestigio de nuestra Alma Mater”, sostuvo.

Hasta el momento ni la FACDYC ni la UANL han respondido a las denuncias.