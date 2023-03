Marcelo Ebrard advierte ‘consecuencias catastróficas’ si EE.UU. interviene contra cárteles

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazo la propuesta de miembros de la bancada republicana de permitir al Ejército de Estados Unidos combatir a los cárteles de la droga en territorio mexicano.

El canciller de México respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador de rechazar la propuesta de congresistas republicanos como Dan Crenshaw y advirtió que la intervención militar estadounidense tendría ‘consecuencias catastróficas’.

Ebrard advirtió que aprobar la propuesta republicana dañaría la cooperación binacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, que con la actual estrategia “Entendimiento Bicentenario” se da en un mutuo acuerdo de respeto a la soberanía de ambos países.

“Es obvio que se trata de una estrategia electoral porque, además de impracticable, México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional”, afirmó Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales.

El canciller resaltó que el actual plan Entendimiento Bicentenario, firmado en 2022 para prevenir delitos transfronterizos y perseguir las redes criminales, no solo establece bases de trabajo en conjunto en materia de seguridad, también aborda temas como salud y desarrollo de las comunidades.

“Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México sino en Estados Unidos. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo. No prosperarán (los republicanos). Seguiremos trabajando con nuestros aliados en la lucha contra fentanilo y México saldrá adelante”, dijo.

Marcelo Ebrard calificó como “inaceptable y contrario al derecho la intención” la propuesta del republicano por California del Sur, Lindsey Graham, y su compañero de partido en Louisiana, John Kennedy de promover el uso de la fuerza militar de EE.UU. en México.

“Respaldo total al presidente López Obrador”, dijo Marcelo Ebrard.

Tras el secuestro y posterior asesinato de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el congresista republicano Dan Crenshaw publicó en Twitter varios mensajes al presidente mexicano sobre autorizar que la milicia de su país se enfrente a los cárteles mexicanos.

“Lo único que queremos es enfrentar a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadunidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?”, dijo.

En sus mensajes el político destacó que los cárteles mexicanos han comenzado a traficar fentanilo, una droga altamente adictiva y dañina, que “envenena” a más 70 mil estadounidenses al año.

All we want is to finally take on the powerful criminal elements that terrorize the Mexican people, pay off and threaten Mexican politicians, and poison Americans.



You’re against that, Mr. President? Who do you represent? The cartels or the people? — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) March 6, 2023