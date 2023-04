Abrogan ley que sancionaba las injurias al Presidente de México con multas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley sobre Delitos de Imprenta, conocida por ser la legislación que sanciona las injurias al presidente, fue oficialmente abrogada después de 106 años de su promulgación.

Emitida el 12 de abril de 1917 durante la presidencia de Venustiano Carranza, retomó importancia en febrero de este año la Cámara de Diputados aprobó en comisiones aumentar la multa máxima para quien injurie al Presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener intereses en aumentar las penas por injurias a su persona e incluso dijo que vetaría su publicación.

Abrogan ley que sanciona injurias al Presidente

El presidente López Obrador criticó la iniciativa de la diputada de Morena, Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, que proponía elevar las multas por injurias al mandatario y dijo que vetaría dicha reforma e incluso abrogaría la Ley.

“Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más”, dijo López Obrador en febrero pasado.

AMLO afirma que eliminará el artículo 33@lopezobrador_ aseguró que se eliminará la ley que aumenta el castigo por injurias al presidente. También adelantó que buscará quitar "el famoso artículo 33, que si un extranjero viene y declara sobre política, se le expulsa del país". pic.twitter.com/5uvk78dc8Q — Político MX (@politicomx) February 21, 2023

Este abril, la ley de más de 100 años de antigüedad finalmente fue abolida, según informó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto Hernández en la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de abril.

“Ya quedó definitivamente abrogada. Recordarán ustedes que un debate a raíz de una iniciativa presentada por una diputada en Cámara, que pretendía que se elevara la penalidad”, señaló el funcionario, quien aseguró que ducha ley penalizaba la libre manifestación de las ideas..

Ayer martes 25 de abril se publicó el decreto que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué sancionaba la Ley sobre Delitos de Imprenta?

La Ley sobre Delitos de Imprenta establecía una pena de seis meses a un año y medio de prisión y una multa máxima de mil pesos “cuando se trate de injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas” en escritos.

También sancionaba “toda distribución, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos”.

La reforma de la diputada de Morena aumentaría las sanciones hasta 4 mil 174 pesos también aplicar multas por injurias a funcionarios como gobernadores, al fiscal general de la república, magistrados de la Corte, jueces, integrantes del Poder Legislativo e incluso a un general o coronel.

Dicha ley consideraba como un ‘ataque a la moral’ a toda manifestación que ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor.