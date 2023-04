AMLO se va de vacaciones; Adán Augusto López estará 'a cargo' del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se va de vacaciones por Semana Santa y dejará a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) ‘a cargo’ del gobierno federal.

En su última conferencia ‘mañanera’ ayer miércoles 6 de abril, AMLO indicó que pasará el Jueves y Viernes Santo en su rancho ‘La Chingada’ en Palenque, Chiapas.

El mandatario indicó que viajaría a Chiapas para una reunión de evaluación del Tren Maya, tras la cual ya no regresaría a Ciudad de México para quedarse unos días en la entidad: “Entonces ya no regreso, ya me quedó por allá”.

“Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy ahí atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto”, indicó López Obrador.

AMLO se va de vacaciones, Adán Augusto queda a cargo

Este Jueves Santo la Presidencia de la República no tenía ninguna actividad en la agenda oficial de López Obrador, mientras que el secretario de Gobernación confirmó que estaría al frente de las actividades del gobierno federal hasta el regreso del mandatario.

“Estos días en que el presidente López Obrador está de descanso nos encargaremos de darle continuidad a las tareas y pendientes de cualquier eventualidad. Estamos en coordinación permanente con las dependencias federales y estatales para garantizar la seguridad en el país”.

Estos días en que el presidente López Obrador está de descanso nos encargaremos de darle continuidad a las tareas y pendientes de cualquier eventualidad.

Estamos en coordinación permanente con las dependencias federales y estatales para garantizar la seguridad en el país. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 6, 2023

Se espera que el presidente retome sus labores el próximo lunes 10 de abril.

¿Qué dice la ley sobre las vacaciones del presidente?

De acuerdo a la Ley General de Servidores Públicos al Servicio del Estado, "cualquier trabajador que tenga más de seis meses laborando tiene derecho a un periodo de 10 días cada seis meses" con su salario íntegro y una prima vacacional.

Dicha Ley también aplica para el Presidente de la República así como gobernadores y presidentes municipales.

¿Quién se queda a cargo cuando el presidente este de vacaciones?

El artículo 85 de la Constitución Mexicana estipula que el presidente puede solicitar una licencia temporal hasta por 60 días naturales, previa autorización del Congreso, y durante la cual el Secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad del Ejecutivo.