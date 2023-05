AMLO y otros presidentes mexicanos declarados personas non gratas en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado ‘persona non grata’ en Perú después de varios meses de criticas al nuevo gobierno de Dina Boluarte y su constante apoyo al expresidente golpista, Pedro Castillo.

Pero López Obrador no es el único presidente que ha entrado en la lista de personas non gratas de otros países, y tampoco el primer funcionario de la 4T en dejar de ser bienvenido en otras naciones.

¿Quiénes son los presidentes declarados non gratos en otros países? Aquí te los presentamos.

Andrés Manuel López Obrador

Esta semana los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró persona non grata a AMLO, a lo que el mandatario aseguró que es un “timbre de orgullo”.

“Muchas gracias por declararme persona no grata, porque me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta del poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal“, afirmó.

Declarar a AMLO “persona non grata” es muy pertinente. Comete actos de intromisión en asuntos internos del Perú e interfiere con nuestra política externa. Sus agresiones delirantes son alimentadas por los cómplices de Castillo. En cuestión de soberanía, no caben media tintas. pic.twitter.com/t9nHX428U0 — Despacho Ed Málaga-Trillo uD83CuDDF5uD83CuDDEA (@despacho_emt) May 25, 2023

El pasado 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo disolvió al Congreso de Perú e instaló un gobierno de emergencia horas antes de que los legisladores votarán un nuevo pedido de destitución contra el exmandatario.

En un mensaje televisado aseguró que convocaría a una elección para un nuevo congreso con facultades constituyentes, quienes elaborarían una nueva carta magna.

Sin embargo, tras el mensaje del mandatario el Congreso votó a favor de la destitución de Pedro Castillo, quien fue detenido al intentar huir y buscar asilo político en la Embajada de México.

Tras la destitución la entonces vicepresidenta Dina Boluarte tomó la presidencia del país.

Felipe Calderón Hinojosa

En junio de 2015 la Asamblea Nacional de Venezuela declaró por unanimidad al expresidente Felipe Calderón como persona non grata por criticar a la selección venezolana de futbol en la Copa América y al presidente Nicolás Maduro.

El 14 de junio de 2015, Calderón Hinojosa criticó en Twitter a la Selección de Venezuela por “jugar sucio” en su debut en la Copa América, en el que venció a Colombia 1 a 0, y como serían entrenados por Maduro por sus tácticas tramposas.

Tras su publicación, el oficialismo y la oposición pusieron de lado sus diferencias y decidieron por unanimidad declarar a Calderón como persona non grata, quien al igual que AMLO celebró la medida.

Agradezco a @NicolasMaduro que me declare "persona non-grata". Viniendo de él es un honor para mí. Grave sería ser grato para un déspota. — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) June 17, 2015

Aunque no fue declarado persona non grata en Cuba, en febrero de 2017 se le negó la entrada a Cuba, donde participaría en la entrega de un premio en memoria de Oswaldo Payá.

Vicente Fox Quezada

El 16 de julio de 2017, Vicente Fox fue declarado persona non grata en Venezuela al ser señalado por promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras al participar como observador del referéndum de la oposición.

El canciller de Venezuela dio el anuncio a través de redes sociales, donde acusó a Fox de abusar de la hospitalidad de su país, por lo que Maduro ordenó que no se le permita regresar.

Como Canciller de la República Bolivariana de Venezuela anuncio la declaración del Sr. Vicente Fox como persona no grata. (1/6). — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 17, 2017

A la misión de observación acudió junto a los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), a quienes el canciller llamó “sicarios políticos” que "se venden al mejor postor para ir a distintos lugares a decir lo que les pidan".

El Sr. Fox vino pagado a Venezuela para promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras. (3/6). — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 17, 2017

El expresidente mexicano ya había salido del país cuando fue declarado no bienvenido nuevamente.

Embajadores mexicanos expulsados de otros países

Además de los presidentes de México, los embajadores mexicanos en otros países dejaron de ser bienvenidos e incluso expulsado de sus naciones anfitrionas.

Pese a los principios de no intervención del Gobierno de México, que AMLO asegura seguir, dos de sus embajadores han sido expulsados debido a sus declaraciones en contra de sus países anfitriones.

Antes de AMLO, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, fue declarado persona non grata y expulsado del país por las declaraciones del mandatario mexicano a favor de Pedro Castillo.

Incluso, el embajador visitó a Pedro Castillo en prisión donde recibió formalmente la petición de asilo del expresidente a México.

En 2019, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez, fue expulsada por la presidente interina, Jeanine Áñez.

La decisión del gobierno de Bolivia se dio después de que México otorgó asilo político al expresidente Evo Morales tras renunciar a su cargo en medio de protestas, presión social y acusaciones de fraude electoral en octubre del mismo año.

Aunque no fue una expulsión, México retiró a su embajadora en Cuba, Roberta Lajous, después de expulsar al embajador cubano, Jorge Bolaños, todo en 2004.