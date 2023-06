Xóchitl Gálvez se queda sin derecho de réplica; impiden su ingreso a la 'mañanera'

CIUDAD DE MÉXICO.- Con amparo en mano y en su bicicleta, la senadora Xóchil Gálvez llegó sola a Palacio Nacional para tratar de entrar a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y ejercer su derecho de réplica, luego de que el titular del Ejecutivo asegurara que la panista busca quitar los programas sociales.

La semana pasada, ante el amparo que ganó la senadora, López Obrador aseguró que es un proceso legal que estaba en el Poder Judicial, pero advirtió que en su mañanera se "reserva el derecho de admisión" por lo que le sugirió que haga sus propias mañaneras.

"Palacio Nacional no es un antro para reservar el derecho de admisión", declaró la senadora panista.

Afuera del recinto histórico, la senadora cuestionó a los asistentes a la mañanera el proceso para entrar a la conferencia matutina y destacó que es una mujer "tenaz", como lo expresó López Obrador.

Impiden acceso a Xóchitl Gálvez a Palacio Nacional

Pese a llevar la orden de un juez, la senadora Xóchitl Gálvez quedó fuera de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que acudió para ejercer su derecho de réplica.

A la senadora de Acción Nacional se le impidió el acceso al Salón Tesorería y lamentó que el presidente López Obrador ignore una orden judicial, incumpla su palabra y "se encierre en un palacio". "Me tuvo miedo", expresó. "No vengo a reclamar ni a montar un show", dijo la senadora Gálvez al mostrar también un cartel con la frase "Presidente, no le saque".



"No lo esperaba, yo pensé que sí podía ingresar porque el Presidente dio su palabra", declara Xóchitl Gálvez al llegar a Palacio Nacional para ingresar a la conferencia matutina de AMLO



Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/blr8jQTty4 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 12, 2023