AMLO revela reuniones con ministros de la SCJN por paso de Guardia Nacional a Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se reunió personalmente con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de convencerlos de votar en contra de invalidar el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario no dio a conocer los nombres de los cinco ministros con quienes se reunió, pero detalló cuatro fueron propuestos por él en la SCJN.

“Meten el recurso para declarar inconstitucional y yo le dije ahora sí me voy a meter porque esto es importantísimo”, indicó el presidente durante su conferencia ‘mañanera’ en el Palacio Nacional.

El presidente López Obrador relató que habló personalmente. “uno por uno”, con cinco ministros de la SCJN para persuadirlos de no apoyar el proyecto para invalidar el pase de la Guardia Nacional a Sedena.

“¡No saben lo que me costó! Me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos”, exclamó.

¡LA AUDACIA!



AMLO revela en plena mañanera que habló con 5 ministros de la #SCJN, para intentar que votaran en contra de declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a Sedena.



"De esos 5, hubo 2 que no me hicieron caso. No pude. Hipócritas", dijo pic.twitter.com/6vt193Mpz2