Marcelo Ebrard responde a vídeo del reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, también opinó sobre el vídeo en el que la ahora exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, parece discutir con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.

Al ser cuestionado sobre el vídeo ahora viral, el aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024 dijo que no deseaba posicionarse sobre el tema ya que le parece que “el vídeo está muy claro”.

“Sobre eso no voy a opinar, porque el video está muy claro [...] sobre el video no voy a opinar, creo que no hace falta”, señaló el aspirante presidencial.

Noticias Relacionadas Así elegirá Morena a su candidato presidencial para 2024

El incidente entre Claudia Sheibaum y Alfonso Durazo ocurrió en el hotel Courtyard Marriot, el pasado 11 de junio durante el arranque del Consejo Nacional de Morena para elegir al candidato a la presidencia en 2024.

AMLO reacciona a vídeo de Claudia Sheinbaum y Durazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su opinión por la difusión del vídeo de la discusión entre Claudia Sheimbaum y Alfonso Durazo a lo que respondió que no puede “meterse” en dicho asunto.

“No me puedo meter en eso, pero es una temporada, así como la de calor, va a ser la otra temporada del otro calor y van a estar saliendo cosas, pero es normal, todo eso es normal”, afirmó el mandatario.

AMLO afirmó que la difusión del vídeo se debe a publicistas "mercenarios”: “Hay los publicistas de siempre que les recomiendan arreglarse bien, reírse, saludar, pavonearse, abrazando y cargando niños y otros mercenarios, especialistas en guerra sucia“, dijo.

¿Por qué discutieron Claudia Sheinbaum y Durazo?

Presuntamente, Claudia Sheinbaum le hizo un reclamo a Alfonso Durazo en el Consejo Nacional de Morena, ya que las demás ‘corcholatas’ de AMLO, es decir, los otros interesados en la candidatura presidencial, incumplieron un acuerdo establecido previamente de no llevar porras.

“Te juró que ya me cansé”, se escucha decir a la exjefa de gobierno frente a asistentes al evento.