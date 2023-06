Renuncian fiscal y titular de la SSC en Quintana Roo tras ola de violencia; estos son los relevos

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama confirmó las renuncias del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal (SSC), Rubén Oyarvide Pedrero, y del Fiscal General de Justicia, Óscar Montes de Oca, quienes estaban encargados de las estrategias de seguridad en el estado.

Tras confirmar las renuncias de Oyarvide Pedreros y Montes de Oca, Mara Lezama también anunció los nombramientos del fiscal interino y del titular de SSC.

Renuncia Montes de Oca a fiscalía, nombran a Raciel López

Este lunes, 26 de junio, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Óscar Montes de Oca, presentó su renuncia al cargo que ocupó desde diciembre de 2018 y el cual debía desempeñar por un período de nueve años.

De haber concluido su periodo, habría dejado la fiscalía en 2027.

"Ha sido uno de los más altos honores como funcionario público haber servido a la ciudadanía quintanarroense y a sus visitantes […] agradezco la confianza que depositó en mi persona, para sumarme a los esfuerzos institucionales del Gobierno que usted encabeza”, se lee en su carta de renuncia para Mara Lezama.

Renuncia de Montes de Oca a fiscalía de Quintana Roo

La noticia de la renuncia de Montes de Oca se da unos días después de que afirmó estar “firme y comprometido en su puesto”, sin embargo, se anticipaba su salida desde hace días e incluso semanas, según reportó MegaNews.

Óscar Montes de Oca fue elegido como fiscal de Quintana Roo en el Congreso estatal de una terna propuesta por entonces gobernador por el PAN-PRD, Carlos Joaquín González.

"Tengo la certeza que he cumplido con responsabilidad y ahínco en el desempeño de las funciones que me fueron encomendadas en el ámbito de la Procuración de Justicia, como lo demuestran los resultados contenidos en los informes anuales que he presentado ante el H. Congreso y el Ejecutivo estatal”, afirmó.

En lugar de Montes de Oca, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, Raciel López Salazar, quien ocupaba dicho puesto desde 2022. Fue nombrado fiscal interino de la FGE.

Anteriormente, López Salazar fue secretario de Seguridad Pública en Puebla, Delegado Estatal en el Estado de México, titular de la Procuraduría del Estado de Chiapas y Fiscal General del Estado de Chiapas. Además, es Doctor en Ciencias Jurídico Penales por el Instituto de Estudios Superiores “Manuel de José Rojas”.

Raciel López Salazar, nuevo fiscal de Quintana Roo

Mara Lezama pidió al Congreso de Quintana Roo que se analicen los perfiles designar al nuevo titular de la FGE.

¿Quién estará al frente de la SSC de Quintana Roo?

También este lunes la gobernadora por Morena, Mara Lezama, confirmó que recibió la renuncia del Contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero como titular de la SSC – aunque de manera extraoficial se habla de una posible destitución-.

“Reconozco su entrega, su honestidad y disposición en este tiempo que trabajamos en conjunto”, expresó Mara Lezama en redes sociales sobre Oyarvide. En su lugar, la mandataria estatal nombró al Capitán de Navío Julio César Gómez Torres para encabezar el organismo.

Gómez Torres "cuenta con amplia experiencia y conocimiento en materia de seguridad ciudadana, así como habilidades para el diseño de las estrategias necesarias para dar continuidad al trabajo apegado a los lineamientos y esfuerzos nacionales, […] se llevan a cabo en la búsqueda de la construcción de la paz”.

Quintanarroenses, les informo que he recibido y aceptado la renuncia del Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, quedando como Fiscal Interino el Doctor Raciel López Salazar.



Ola de violencia en Quintana Roo

Los cambios en los organismos de seguridad en el Estado se dan después de varios hechos violentos ocurridos en las últimas semanas.

Primero se reportó el secuestro y liberación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral estatal, Sergio Avilés Demeneghi, en Chetumal, quien fue golpeado, robadas sus pertenencias y después liberado.

Días después, el domingo 25 de junio, un comando armado secuestró al hermano del diputado de Morena Omar Rodríguez Martínez, cuando estaba en una fiesta rumbo a la zona arqueológica de Oxtankah, en Othón P. Blanco.

El hermano del legislador estuvo siete horas privado de su libertad. Cuando tenía golpes en el cuerpo, por lo que de inmediato fue trasladado para recibir asistencia médica en una clínica del IMSS del municipio de Othón P Blanco.

Secuestran a hermano de mar Rodríguez Martínez, diputado de Morena

También este mes de junio, trabajadores de construcción del Tramo 6 del Tren Maya fueron atacados a la altura de Felipe Carrillo Puerto, tras lo cual varios de ellos se rehusaron a retomar sus labores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que elementos de la Guardia Nacional se desplegarían en la zona del Tren Maya para proteger a los trabajadores y mantener la paz.

Asimismo, se reportaron dos ataques en la entidad, con un saldo de un muerto dos estadounidenses heridos y un establecimiento baleado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

“Les reitero a todos y todas que para mi gobierno es una prioridad regresar la tranquilidad para todos y todas las quintanarroenses. Redoblaremos el esfuerzo para construir la paz y la prosperidad que todas las familias de Quintana Roo se merecen”, dijo Mara Lezama este lunes al anunciar los nuevos nombramientos en materia de seguridad.

Con información de MegaNews y Reforma.