¿Quién es Xóchitl Gálvez y qué ha dicho del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila?

MÉRIDA.- La senadora Xóchitl Gálvez confirmó hoy que buscará ser la candidata a la presidencia de México por la alianza "Va por México". Desde antes del anuncio de hoy, la hidalguense manifestó su interés, también emitió en distintas ocasiones comentarios positivos del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

Elecciones 2024. ¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz tiene 60 años de edad y es originaria de Tepatepec, Hidalgo. Actualmente es senadora y pertenece al grupo paralamentario del PAN.

La aspirante a ser candidata a la Presidencia en 2024 estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se especializó en robótica o inteligencia artificial y trabajó en empresas tecnológicas.

En 1999 el Foro Económico de Davos la reconoció como una de los 100 líderes globales del futuro, la primera mujer mexicana en lograrlo.

Apenas un año después saltó a la política de la mano del recién electo presidente Vicente Fox (2000-2006) como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde entonces no se ha separado de la vida política, del PAN ni de las causas de los pueblos originarios. En el Senado preside la comisión de asuntos indígenas.

Antes de ello, en 2010, trató sin éxito de ganar la gobernatura de Hidalgo, y en 2015 se erigió como jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Polémicas de Xóchitl Gálvez y AMLO

La primera de sus sonadas ocurrencias sucedió el 29 de marzo de 2022, cuando llevó al Senado una réplica elaborada con piezas de Lego de la conocida como "Casa Gris", la cuestionada propiedad de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que José Ramón López, hijo de AMLO, vivió en Houston, Estados Unidos.

Después, en diciembre del año pasado, acudió a la Cámara Alta disfrazada de dinosaurio para protestar contra la polémica reforma electoral propuesta por el mandatario, portando un cartel en el que se leía "Jurassic Plan" e interrumpiendo la sesión por varios minutos.

Xóchitl Gálvez en su intento por ingresar a la conferencia de prensa del presidente López Obrador.

Otra de sus protestas fue el pasado abril, cuando se encadenó a la tribuna de la sede alterna del Senado, Xicoténcatl, donde legisladores de Morena se disponían a sesionar durante la noche, para exigir el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El encontronazo más sonado ocurrió el pasado 12 de junio, cuando López Obrador la ignoró al ir a participar en una de sus ruedas de prensa diarias. Un juez le otorgó el derecho a réplica después de que el mandatario pusiese en su boca unas declaraciones erróneas, pero le dejaron a las puertas de Palacio Nacional.

Xóchitl Gálvez y Mauricio Vila, gobernador de Yucatán

El pasado 21 de junio, Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que consideraba la posibilidad de ir de la mano con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

“A mí me cae súper bien, me parece un gobernador eficiente, eficaz, que ha hecho muy bien las cosas en Yucatán”, dijo la legisladora en una entrevista radiofónica sobre la sucesión presidencial.

Entre otras cosas, afirmó que tanto ella como el gobernador yucateco están evaluando los posibles escenarios. Como informamos, luego de manifestar públicamente sus aspiraciones a la Presidencia de México, el gobernador Mauricio Vila Dosal finalmente decidió no contender.

Relacionada: Xóchitl Gálvez Ruiz ve posible mancuerna con Mauricio Vila Dosal

¿Qué le gusta a Xóchitl Gálvez de Mauricio Vila?

En junio de 2022, durante una visita a Mérida, la senadora Xóchitl Gálvez dijo que el que debería ser el precandidato por el PAN es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Es un ching..., yo no sé porque lo tienen aquí escondido”, declaró la legisladora.

Xóchitl Gálvez, a la derecha, observa al gobernador Mauricio Vila Dosal durante un evento en Mérida

“Por ejemplo, aquí está el gobernador de Yucatán, es un ching... con los números que da (de los avances en el Estado), debería ser nuestro precandidato a la presidencia totalmente. Hay que pasearlo por el país como lo hacen Claudia y Ebrard, pero pues si el presidente ya dijo que es carta abierta”, añadió.

"Es un hombre honrado, y es lo que el país necesita, gente capaz, brillante y no solo matraqueros que están atrás del presidente. A mí me gusta, me gusta. Siempre me ha gustado el gobernador Vila. Siempre me ha gustado para la candidatura”.

Leer. Mauricio Vila, presidenciable, según Xóchitl Gálvez: ¿qué le gusta de él?