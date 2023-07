Obispo de Irapuato dice que AMLO abusa de su poder desde las ''mañaneras''

IRAPUATO, Guanajuato.— Ayer domingo, tras oficiar su misa dominical, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha incurrido en un abuso de poder desde sus conferencias "mañaneras" para proponer a sus candidatos y destruir a muchas personas.

El prelado comentó que, mientras la autoridad parece que está más preocupada en dividir, destruir y de implantar su ideología, semana tras semana, “estamos lamentándonos” de acontecimientos de violencia.

Mons. Díaz Díaz externó que le preocupan mucho todas las situaciones de violencia y que parece que ni los gobiernos locales ni el gobierno federal son capaces de detener eso.

Tras los ataques en contra de los aspirantes presidenciales del bloque opositor, en especial de Xóchitl Gálvez Ruiz, por parte del presidente, el obispo de irapueto dijo que el mandatario federal no está siendo justo.

“En lo particular, a mí se me hace como un abuso de poder, pero ha estado muy claro él en proponer a sus candidatos, en poner a las personas que él quiere que sigan y en destruir a muchas personas", dijo el obispo Enrique Díaz.

Y agregó, “Creo que no es válido usar el poder para destruir a los demás y que se debe obrar rectamente y creo que no ha sido ni justo ni equitativo al destruir, en muchos sentidos, a quienes serían oposición y que desde su investidura y desde sus "mañaneras" a veces ha estado utilizando para destruir a personas, no para ir construyendo unidad“.