Marcelo Ebrard no abandona Morena, pero denunciará a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras acusar un presunto acarreo y favoritismo a Claudia Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard insistió en que no abandonara Morena pero sostuvo que ya se presentaron las denuncias correspondientes por la inequidad en el proceso interno del partido.

“Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, sostuvo el aspirante, quien insistió que debe revisarse que las encuestadoras seleccionadas para continuar el proceso interno si cumplan con los requisitos pactados por las ‘corcholatas’.

“Los que quieren que me vaya son los que están perdiendo, nosotros vamos por buen camino. Si permiten, cosa que creo que va a ocurrir, que la gente decida libremente en una boleta –cosa que planteamos desde un principio–, no tengo la menor duda de que voy a gana”, dijo este viernes.

Marcelo Ebrad no abandona Morena

En las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el excanciller aseguró que no abandonaría el partido y que se encontraba en el organismo para pagar una multa impuesta en su contra por la presentación del plan ANGEL en materia de seguridad.

Ebrard fue cuestionado por la prensa sobre si dejaría el partido tras sus acusaciones del presunto uso de la Secretaría del Bienestar para acarreo a favor de Claudia Sheinbaum y la posibilidad de unirse a Movimiento Ciudadano.

“No me voy a ir a ningún lado, si me denunció el Movimiento, el Diputado de Movimiento Ciudadano. Son los que más denuncias presentan contra un servidor, no me voy a ir a ningún lado, no sé quién se quiera ir a otro lado”, afirmó ante la prensa.

Sin embargo, dijo que ya se presentaron las denuncias correspondientes a Morena por operación de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum, esto después de que diputados morenistas respaldaran la acusación de delitos electorales a favor de la exjefa de gobierno de Ciudad de México.

Ebrard fue multado por el INE porque el plan ANGEL en materia de seguridad contenía elementos electorales.

Adán Augusto pide a Ebrard a no romper unidad en Morena

Ante las acusaciones de Ebrard contra Claudia Sheinbaum, el también aspirante a una candidatura presidencial Adán Augusto López Hernández, hizo un llamado al excanciller para que no rompa la unidad dentro del proceso interno por intereses personales.

“Yo hago un llamado, nuevamente, a serenar los ánimos, a que tengamos confianza. Yo no veo dados cargados, yo creo que todos estamos haciendo nuestra tarea. El pueblo de México no merece que nosotros por intereses personales abonemos a la división”, dijo desde Jalisco.

Sobre la controversia por las encuestadoras elegidas para levantar las encuestas espejo que definirán al candidato presidencial del partido, dijo que respeta la resolución del Consejo Nacional de Morena.

Van a solicitar al Consejo Nacional de #Morena que reconsidere la participación de tales encuestadoras, aseguró @MaluMicher quien representa al equipo de Marcelo Ebrard.



??Fernando Merino pic.twitter.com/Zlj5xn3uWX — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 18, 2023

Cabe recordar que el día de ayer se dio a conocer a los aspirantes morenistas cuales serán las cuatro encuestadoras para llevar el proceso, sin embargo, los representantes de Ebrard, López Hernández y Ricardo Monreal cuestionaron la idoneidad de dos de las elegidas.

Según lo informado, un de las encuestadoras fue propuesta por Monreal, una por Manuel Velasco y la tercera por Adán Augusto, pero no se indicó si la cuarta fue propuesta por Claudia Sheinbaum o Gerardo Fernando Noroña, por lo que no se eligió ninguna de las solicitadas por Ebrard.

La representante de Ebrard, Malú Micher, no firmó el acuerdo del sorteo de las casas encuestadoras e indicó que resultaron electas tres de las empresas que objetaron por lo que se solicitará al Consejo Nacional de Morena que reconsidere la participación de sus encuestadoras propuestas.