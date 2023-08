Quienes se manifiestan contra libros de texto están manipulados: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la quema de los nuevos libros de texto que realizaron en Chiapas. Al respecto, el mandatario afirmó que quienes se manifiestan pensando que se adoctrina y se inyecta el "virus del comunismo" con el nuevo material didáctico están desinformados y manipulados.

El tema salió a relucir en la mañanera luego de ser cuestionado que, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de indígenas quemó los nuevos libros de texto.

"Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo están desinformados y manipulados", dijo.

El Mandatario llamó a no dejarse manipular por los dirigentes, empresarios, traficantes de influencias del bloque conservador, porque "eso es politiquería". Pero lo van a seguir haciendo porque, aunque no haya elementos, pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para tratar de engañar, pero ya la gente está muy consciente y no les funciona esa, y lo que demuestra es que tiene prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas".