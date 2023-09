Caso Ayotzinapa. AMLO se reunirá con padres de los 43 normalistas desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, según informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Este jueves, el subsecretario se reunió con el presidente López Obrador y el fiscal especial por el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, en Palacio Nacional tras lo cual fue cuestionado por medios de comunicación sobre las investigaciones.

Según informó a miembros de la prensa, López Obrador se reuniría con familiares de los 43 desaparecidos la próxima semana, sin especificar fecha.

En la reunión de hoy también estuvieron presentes la titular de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde; el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ayotzinapa, el encubrimiento

La reunión de López Obrador con los padres y madres de los normalistas se da casi dos meses después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su último informe sobre el caso Ayotzinapa en el que indicó que no se puede conocer la verdad de los hechos debido a la falta de información por parte de las autoridades de seguridad.

"Todos colaboraron", concluyó el GIEI tras separarse del caso acusando falta de transparencia de las autoridades de diferentes niveles, pero principalmente federales.

"El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades y se ha constituido, en sí misma, en una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes", denunció GIEI.

Los especialistas, quienes dejan México tras finalizar su participación en el caso, indicaron que pese a que AMLO dijo que habría apertura al GIEI, la realidad es que "literalmente" tuvieron que escudriñar en los archivos del Estado por información, mucha de la cual estuvo a punto de ser "tirada a la basura".

"(AMLO) se comprometió a entregarnos toda la información necesaria, pero la SEDENA y la Marina nos han negado documentos que sabemos que existen y que son esenciales. Y el Presidente lo sabe. Por eso nos vamos".

?? Al finalizar conferencia de @GIEIAYOTZINAPA, un estudiante de Ayotzinapa señala que a AMLO le queda menos de un año en su gestión y se colgó del movimiento asegurando que lo resolvería.

Criticó a medios por no darle seguimiento al caso: pic.twitter.com/FOXHCnle4O — Adriana Buentello ??? (@adituzita) July 25, 2023

A inicios de agosto, los padres de los 43 exigieron una nueva reunión con el mandatario para que les informe en persona de los avances de las investigaciones sobre el caso, porque desde octubre de 2022 no se ha comunicado con ellos para dar a conocer las acciones del gobierno federal para resolver el caso.

"Ellos vinieron al país para ayudar, contribuir y dar asesoría técnica en el proceso de investigación, pero no vienen a darnos la respuesta, vinieron a asesorarnos y quien nos debe dar las respuestas es el Estado, el gobierno mexicano", dijo Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas sobre la salida de GIEI.

Ortega coincidió con el Grupo en que no tuvieron las condiciones para continuar la investigación ya que se les ocultaba mucha información.

Caso Ayotzinapa

Las familias de los desaparecidos también lamentaron que José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero y Felipe Flores, ex secretario de Seguridad Pública del municipio, fueron absueltos del secuestro de 43 normalistas y pidieron que no sea liberado,

"Es lamentable esa decisión de los jueces y creemos nosotros que hay muchas pruebas en contra de José Luís Abarca, por la desaparición de nuestros hijos, y aún no nos ha informado nada la Fiscalía General de la República hasta el momento", expresó.

José Luis Abarca Velázquez y AMLO

Aniversario de los 43 de Ayotzinapa

El próximo 26 de septiembre se cumplirán 9 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero en la que se presume habrían estado implicados policías locales, elementos del Ejército Mexicano e integrantes.

"En el último año de su gobierno (de López Obrador) queremos avances, que se concrete esa voluntad a la que el gobierno se comprometió; los padres tenemos esa incertidumbre sobre qué va a pasar, pero tenemos la seguridad de que vamos a avanzar y mientras vamos a seguir levantando la voz", sostuvo el vocero.

La reunión de AMLO con padres de los desaparecidos se da tras el inicio del periodo electoral y su entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, recién nombrada Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata de Morena a la Presidencia en 2024.