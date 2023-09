"Todo normal", reporta AMLO tras "desfile" del CJNG en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó otra vez "desfile" al convoy de presuntas camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que circularon con hombres armados en los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, Chiapas, y aseguró que todo está normal.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno ya atiende el tema con la presencia de la Guardia Nacional. "Ya está allá la Guardia Nacional, se está procurando que se establezca la vigilancia para que se restablezca el servicio de energía eléctrica, que puedan entrar los técnicos", dijo. "¿Alimentos, víveres? ¿Todo está normal? ¿Hay clases?", se le cuestionó al Presidente.

"Todo normal, ya se quitaron todos los bloqueos, eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo conozco muy bien allá y conozco a la gente y sé que van a ayudarnos en todo, que están con nosotros, se los puedo garantizar", respondió.

"¿No tiene bases sociales el crimen en esa región?", se le preguntó. "Puede haber, pero no creo que mucha, es algo parecido a lo que sucedía y sigue sucediendo en la Lacandona, pero ahí ya se aceptó que entre la Guardia Nacional, hay un programa especial de bienestar", dijo al mencionar "la época de los corruptos".

El presidente también hizo mención a Ernesto Ledesma, el reportero que le había anticipado al mandatario la presencia del narco en Chiapas.

Jesuitas condenan violencia en Chiapas y alertan por escasez de alimentos y electricidad

Ante la disputa de territorio de grupos de la delincuencia en Chiapas, los Jesuitas de México, "en un acto de compromiso con la paz y la justicia", condenaron enérgicamente la creciente ola de violencia que asola el estado, principalmente en Frontera Comalapa y Chicomuselo.

Los religiosos hicieron un llamado a la restauración del orden y el estado de derecho en esta región, "en momentos en que comunidades y pueblos sufren asesinatos, reclutamiento forzado, secuestros, amenazas y la explotación de los bienes naturales". "En el espíritu de nuestro compromiso con la justicia social y la promoción de la paz, condenamos con firmeza cualquier acto de violencia que cause sufrimiento y miedo en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en las comunidades chiapanecas", señalaron.

Respaldaron también las demandas de las diócesis de San Cristóbal y Tapachula para el restablecimiento del orden y el estado de derecho en Chiapas: "Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad de las personas y abordar las causas profundas de esta inseguridad y terror".

Agregaron que en medio de esta crisis, muchas comunidades en Chiapas enfrentan la escasez de alimentos y servicios básicos, como la electricidad y la comunicación. Instaron a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a tomar medidas urgentes para restablecer estos servicios esenciales y garantizar el bienestar de la población afectada por grupos delincuenciales.

"No pretendemos magnificar los hechos de violencia, sino más bien poner de manifiesto una realidad preocupante que ha afectado a diversos lugares de nuestro país, ya que el crimen organizado opera en gran parte de nuestro territorio mexicano. "Este desafío no debe ser subestimado porque no es un problema aislado, y hacemos un llamado para lograr respuestas integrales y efectivas", dijeron los Jesuitas.