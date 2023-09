AMLO reconoce presencia de grupos criminales en la frontera de Chiapas y Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de darse a conocer vídeos de varias camionetas, presuntamente de un cártel del narcotráfico llegando a un poblado en la frontera de Chiapas y Guatemala, esta mañana el presidente abordó el tema y afirmó que ordenó reforzar la seguridad de la zona con elementos de la Guardia Nacional.

López Obrador aceptó la veracidad de las imágenes, pero criticó a los grupos criminales y a sus opositores políticos por la "propaganda", que él predice que aumentará por las elecciones presidenciales de 2024. "Ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gente aparentemente recibiéndolos", comentó.

"Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas, por miedo o los amenazan, pero no es asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo y ya está la Guardia Nacional”, manifestó.

El Mandatario hizo un llamado a la población a que no caigan en actos ilegales y que "no se dejen someter", que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes.

La llegada del convoy que circuló en redes sociales ocurrió a plena luz del día y fue cuestionada la estrategia de seguridad del Gobierno Federal para combatir al narcotráfico.

En su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo reclamó que sus adversarios usaron el tema para armar una campaña con bots en redes sociales para difundir la noticia porque están en contra de su gobierno y ya viene el proceso electoral.

"El 'desfile' del Cártel de Sinaloa en Chiapas, es propaganda, no es un asunto generalizado", AMLO pic.twitter.com/OXdYHomdmu — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 25, 2023

"Resulta que en la frontera con Guatemala, en Comalapa, hacia Motozintla, hay grupos de la delincuencia organizada que presentan este se están disputando el territorio (Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa) para tener espacios, para guardar droga que entra de Centro América, para tener control de ese territorio y se enfrentarán afortunadamente no han habido muchos asesinatos". "Y es ahí donde ha habido muchos enfrentamientos, sacaron un video donde van entrando a Comalapa en camionetas y están gentes aparentemente recibiéndolos, si pueden ser bases de apoyo qué hay, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es limitado a una región".

Para entender mejor: Vitorean a comando del Cártel de Sinaloa por liberar vías de Chiapas. VÍDEO

Señaló que hay comunicadores que son adversarios a su gobierno, que no conocen Comalapa, pero actúan "en nado sincronizado" como si dominara el narco en todo Chiapas y en todo México. Señaló que estas campañas van a continuar porque son parte del proceso electoral del 2024.

Reacciones en redes sociales

Pero dice el presidente que está muy contento porque en cinco años se ha avanzado mucho.

uD83DuDC47 https://t.co/KyD0Zrnm1E — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) September 24, 2023

uD83DuDCA5 QUE POCA uD83DuDCA5



Así AMLO hoy en la mañanera.



No tiene filtro, así es la cara de un DESQUICIÂDØ..



Acerca del desfile del Cartel de Sinaloa en Chiapas, dijo que:



"Es pura PROPAGANDA.. son los CONSERVADORES.."



Esdeke dice que son tiempos electorales.



Vean.. pic.twitter.com/byxrTuPOkc — Melissa ?? (@Melissa_Bely) September 25, 2023

#Mañanera | Habla #AMLO sobre los videos que circularon el fin de semana donde se observa a civiles armados llegando a #FronteraComalapa, Chiapas y sus alrededores; se ha reforzado la seguridad en la zona, asegura el presidente. pic.twitter.com/SFISCThy0S — Adela Micha (@Adela_Micha) September 25, 2023

Y así y así y así... En todo México uD83EuDD37??? pic.twitter.com/yqSjqrWFeN — Luna Gil (@LunaGilVent) September 24, 2023