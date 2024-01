Si bien en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha hablado mucho de José Ramón y Andrés López Beltrán y sus escándalos por tráfico de influencias, hasta ayer, no se había mencionado a Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del Presidente quien, según una investigación publicada por Latinus, habría articulado una red de negocios y tráfico de influencias ligadas a la construcción del Tren Maya con el que han logrado hacer miles de millones de pesos.

Gonzalo, quien usa el sobre nombre de “Bobby” entre sus círculo de amigos y en redes sociales, había pasado desapercibido en la vida pública. Este bajo perfil en la política y en lo que pasa en el gobierno de su padre le habrían ayudado a construir la red de influencias que le habrían dejado cuantiosas ganancias por la construcción del Tren Maya.

En la investigación publicada por Latinus y realizada por Mario Gutiérrez Vega, “Bobby” fungió como intermediario en los negocios del Tren Maya, convirtiéndose en el “coyote” de una de las obras clave del gobierno de su padre, López Obrador.

¿Qué función tuvo Gonzalo, el tercer hijo de AMLO en la red de corrupción del Tren Maya?

La principal función de Gonzalo López habría sido la repartición contratos. Según la investigación de Latinus, él decidió a qué amigo poner en la mesa de los proveedores del Tren Maya. Ese amigo, revela la investigación, es Amílcar Olán, el mismo protagonista del caso de la red de influencias para ganar millones por la venta de medicamentos con ayuda del gobierno de Quintana Roo y Tabasco y cuya investigación también fue revelada por Latinus.

En la nueva investigación se puede escuchar a Olán refiriéndose a Gonzalo, hijo del Presidente, como Gonzalito y “Bobby”. En los audios revelados Amílcar explica cómo fue que se convirtió en el principal proveedor de balasto del Tren Maya, piedra triturada que va debajo de las vías del tren y que le sirve de soporte.

En la plática con otra persona, Amílcar Olán confiesa que en sólo seis meses logró utilidades por 250 millones de pesos.

Jugoso negocio para amigos de los hijos de AMLO

Pese a los contratos para ser proveedores del gobierno, el negocio para los amigos de los hijos del presidente no está en el triturar y vender la piedra, sino el transportarla.

“Tú ponte pilas con el p%$# flete que ahí es donde está la lana. Yo no lo suelto porque el negocio es el flete obviamente. Yo no estoy soltando un metro de piedra si no lo fleteo yo”, presuntamente se le oye decir a Olán en uno de los audios presentados.

De acuerdo con un tabulador de precios que Grupo Minero Alicante envió al Ejército, detalla que por llevar 500 mil metros cúbicos a Cancún por camiones de 50 metros cúbicos cobraría 2 mil millones de pesos.

Olán, en otro audio, afirma que con orden directa de Presidencia se le pidió surtir de balasto para terminar un tramo de la obra: “Pero ahorita ya me dieron 500 mil metros cúbicos más y es una locura. La verdad que fue un contrato muy grande; me fue muy bien, que me deben ya la utilidad, pero bueno, en seis meses me metí 250 millones de utilidad”.

Otro hijo del Presidente López Obrador en un escándalo de corrupción.



Gonzalo "Bobby" López Beltrán está detrás de una red de negocios e influencias en la megaobra del Tren Maya.



"En seis meses me metí 250 millones de utilidad"



Amílcar Olán es cercano a los López Beltrán.



