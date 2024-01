CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los contagios en México por la variante Pirola de Covid-19, dijo que no se trata de una “emergencia, no es un asunto grave” y que hay mucha desinformación al respecto, así como pidió información sobre las características de la vacuna Patria.

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado por lo informado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el sentido la empresa Avi-Mex S.A. de C.V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna Patria, pero dijo desconocer si ya se puede aplicar a la población.

“Se que existe ya la vacuna, que ya pasó las pruebas, que es eficaz, pero no tengo información reciente sobre de que se pueda ya empezar a utilizar. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Svarch -titular de Cofepris- que nos informe”, indicó.

“Que informen ya qué características tiene la vacuna, cuál es su capacidad para proteger ante el Covid, a qué rangos de población, todo lo relacionado con la Vacuna Patria y si se puede usar ya”, agregó.

Aclaró que no hay una situación de emergencia, “también eso hay que aclararlo, no tenemos muchos casos de Covid, nada que ver con lo que lamentablemente padecimos. Sí hay, pero no es un asunto grave, porque ha habido también mucha desinformación sobre eso y aquí se aclaró y probable que cuando estén aquí los de salud, el próximo martes, den respuesta”.