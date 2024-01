CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Sentado sobre el asfalto mientras lava las llantas de su tándem, un camión de doble remolque, al tiempo que el sol se clava en su frente y sus manos agrietadas, Juan, quien lleva 30 años como trailero, recuerda lo que vivió hace unos meses al circular en la carretera México-Querétaro, donde además de perder una radio, una pantalla, un amplificador y algunas herramientas, estuvo privado de la libertad más de tres horas.

“Fue la primera vez que sentí una pistola en la sien. Me dicen: ‘¿Quieres que te reviente de una vez?’ Venía encapuchado, mi reacción fue agarrarle su mano y forcejear con él. En la otra puerta del camión tocan el vidrio y era otro cuate con un hacha y abajo estaba otro con un cebollero. Ahí fue cuando dije, me doy, yo coopero”, recuerda. “Estas son experiencias que muchos vivimos y actualmente están incrementado este tipo de violencia o de crímenes”, agrega Juan, a quien al volante le ha tocado ver de todo.

La autopista de cuota que une a Querétaro con Ciudad de México, y que pasa por Hidalgo y el Estado de México, guarda sobre el asfalto decenas de historias que dan cuenta de la delincuencia que aumenta día con día.

Según datos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, cada semana se registran hasta tres asaltos a camioneros.

Adolfo Leyva lleva casi 30 años al volante. Mientras espera cargar gasolina en el camión de mudanzas, que dos meses atrás le fue sustraído en un asalto, relata su experiencia entre enojo y sarcasmo: “Me quitaron el camión… con una camionetilla me cerraron el paso y me encañonaron por la ventanilla, cuatro con armas largas”, rememora.

Rondín cotidiano

El hombre de 60 años narra que esa tarde, como cualquier otra, se preparó para hacer su rondín cotidiano. “No la debes, ni la temes, ni la esperas. Me golpearon y me llevaron a un cerro”, recuerda. Pese a los incidentes y a la incertidumbre de lo que hallarán en el trayecto, estos amantes de la carretera no van con miedo ni con algún mecanismo de defensa o arma; la única es la protección de Dios. “Traigas lo que traigas el día de mañana te defiendes y te acusan a ti. De ser la víctima pasas a ser el malo del cuento… y como son las leyes de que los sobornas con alguna cantidad, te cambian la jugada”, dice Juan.

Adolfo no identifica un tramo específico donde la inseguridad sea mayor. Para él, los más de 175 kilómetros de la autopista representan un riesgo. “No hay puntos rojos, en cualquier punto te asaltan. Hasta en las gasolineras, si te quedas parado, te roban las llantas”, afirma mientras se seca el sudor de la frente. “De San Luis Potosí hacia el sur es el tramo más inseguro o de focos rojos”, asegura Juan por su parte.

Zambrano “Estupidez” Jesús Zambrano exige a AMLO que cambie su “estúpida” estrategia de abrazos. Exige un cambio El presidente nacional del PRD , exigió al Presidente que cambie su estrategia de Seguridad, porque no ha evitado que sean asesinados políticos y aspirantes a candidatos. Niveles preocupantes A través de un vídeo en redes sociales, dijo que la violencia ha llegado a niveles preocupantes, en el marco del proceso electoral. ¿Cuántos más? Durante este mes ya se registraron siete homicidios políticos. “Andrés Manuel, ¿cuántos asesinatos más vas a esperar que sucedan para que cambies tu estúpida estrategia de seguir abrazando a los criminales y aliándote con ellos para ganar elecciones”, reclamó.