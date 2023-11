TUCSON.- Derek Chauvin, ex policía condenado por la muerte de George Floyd en 2020, habría sido atacado en la prisión federal donde se encuentra recluido y se encuentra gravemente herido.

Fuentes anónimas confirmaron a The New York Times y The Associated Press (AP) que Chauvin es el recluso que fue apuñalado ayer viernes.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó que un recluso fue atacado en la Institución Correccional Federal de Tucson, pero no reveló su identidad.

AP citó a una fuente que dijo no estar autorizada a hablar del ataque y pidió el anonimato confirmó que Chauvin de 47 años fue apuñalado por otro recluso en la prisión. NY Times informó que el ataque fue confirmado por otras dos fuentes.

En el comunicado de la Oficina Federal de Prisiones indicó que los trabajadores respondieron al ataque e “iniciaron medidas para salvar la vida” de la víctima, quien fue trasladada por los servicios médicos de emergencia a un hospital cercano.

Caso George Floyd

La muerte de George Floyd causó una ola de protestas, principalmente del movimiento Black Lives Matter, por la brutalidad policial y el racismo implicados en el suceso, el cual fue grabado en vídeo por testigos y difundido en redes sociales.

Chauvin, un hombre blanco, contuvo físicamente a Floyd, afroamericano, arrodillándose sobre su cuello durante más de nueve minutos pese a que el hombre de color le indicó que no podía respirar.

El ex policía de Mineápolis fue declarado culpable del asesinato de George Floyd y condenado a 22 años y medio de prisión por homicidio simple así como 21 años por violación de derechos civiles.

Los otros dos agentes implicados, J. Alexander Kueng y Tou Thao, fueron condenados por violación de los derechos civiles del afroamericano.

Thomas Lane, el cuarto oficial de policía implicado, se declaró culpable de complicidad en homicidio negligente y condenado a dos años y medio de prisión.

