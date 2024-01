EE.UU. investiga si Boeing evaluó el panel que salió volando de avión



PORTLAND, Oregón.— Funcionarios federales de Estados Unidos investigan si la compañía Boeing se aseguró de que un panel que salió volando de un avión en pleno vuelo la semana pasada era seguro y fabricado para cumplir con el diseño aprobado por los reguladores.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) dijo hoy jueves que la investigación está centrada en los tapones utilizados para rellenar los huecos de las salidas adicionales cuando esas puertas no son necesarias en los aviones Boeing 737 Max 9.

El tapón que salió volando de un Max 9 de Alaska Airlines fue hallado cerca de Portland, Oregon, y será revisado en un laboratorio gubernamental. “Este incidente nunca debió haber ocurrido y no debe ocurrir jamás”, dijo la FAA en un comunicado.

Y agregó, “Las prácticas de fabricación de Boeing deben cumplir con los altos estándares de seguridad que están obligadas a cumplir”.

Imagen publicada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, el investigador jefe de la agencia, John Lovell, examina la zona donde se desprendió un panel en el vuelo 1282 de Alaska Airlines el domingo 7 de enero de 2024 en Portland, Oregon. Credit: Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos via AP

Inmovilizan aviones Max 9

La FAA notificó a Boeing de la investigación en una carta fechada el miércoles y le pidió responder dentro de 10 días hábiles. La agencia dijo que la respuesta de Boeing debe incluir “la causa de origen de las condiciones encontradas” y medidas que la compañía está adoptando para evitar que vuelva a pasar. La FAA ha estacionado los aviones Max 9, incluidos los 65 operados por Alaska Airlines y los 79 utilizados por United Airlines, hasta que Boeing pueda desarrollar directrices de inspección y los aviones puedan ser revisados.

Alaska Airlines ha cancelado todos los vuelos en aviones Max 9 hasta el sábado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo esta semana que no ha podido encontrar cuatro pernos que son utilizados para ayudar a asegurar la puerta de 28 kilogramos. No están seguros de que los pernos estuvieran ahí antes de que el avión despegara. Pese a un hoyo en uno de los lados del avión, los pilotos pudieron regresar a Portland y hacer un aterrizaje de emergencia. No se reportaron heridas de gravedad.

