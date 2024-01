CIUDAD DE MÉXICO.— La periodista Azucena Uresti desmintió el lunes la postura de Milenio sobre su salida del espacio informativo que conducía.

“Quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional (…) no cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante cinco años en el espacio de las 6 de la tarde, he permanecido desde el 2018 y aquí sigo”, dijo en un vídeo a través de sus redes sociales.