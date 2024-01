Luego de que la periodista y conductora Azucena Uresti se despidió del programa “Azucena a las 10”, en Milenio Televisión, Héctor de Mauleón reveló cuáles fueron las palabras que le habrían costado la salida de aquel medio de comunicación.

A pesar de que Grupo Milenio emitió un comunicado donde señaló que la salida de la Azucena Uresti de la empresa fue de “común acuerdo” tras 20 años de colaboración, luego de la polémica por la especulación sobre una posible censura, en su columna para El Universal Héctor de Mauleón señaló las probables razones.

Polémica salida de Azucena Uresti de Milenio

Y es que la salida de Azucena Uresti de Milenio causó controversia porque en su despedida del viernes 19 de enero la conductora remarcó “las circunstancias actuales” y que son “momentos de definiciones”; aunque eso lo atajó la empresa en su comunicado al decir que ella se iba porque iniciará un proyecto periodístico en Radio Fórmula, a partir del próximo mes febrero.

Sin embargo, Héctor de Mauleón señala que ese dichoso proyecto no se había concretado cuando “la crisis entre la periodista y Milenio se desató”, lo cual ocurrió el día lunes 8 de enero, apunta en su artículo.

Y relató que en esa fecha el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia “mañanera”, criticó la cobertura que Azucena Uresti dio a un ataque con drones en el municipio de Heliodoro Castillo , Guerrero, que denunció el padre Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello que, según dijo entonces el sacerdote, habría dejado unos 30 muertos.

En esa rueda de prensa matutina, AMLO también arremetió contra otros periodistas y medios de comunicación por la misma causa, como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, entre otros y se refirió a Azucena como “Susana Uréstegui”.

Estas palabras de Azucena Uresti le habrían costado la salida de Milenio

Así, de acuerdo con el periodista, las palabras de Azucena Uresti que le habrían costado la salida de Milenio, fue la respuesta que la conductora lanzó ese mismo día:

“El presidente se empeña en hacer como que no conoce mi nombre, en fingir que no sabe cómo me llamo, y de esa manera también discriminar, porque el presidente es misógino, porque el presidente es un agresor constante de las mujeres, ha sido un agresor constante de mi persona.

“A mí no me asusta que el presidente me nombre en sus ‘mañaneras’ porque, yo, si me equivoco, sí puedo aceptarlo, no como sucede en Palacio Nacional”.

“Esto me da pie a decir que el presidente (AMLO) es misógino, es discriminador, es un agresor contra las mujeres periodistas…

“Porque finge cada vez que me menciona, una, dos, tres, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta veces que no conoce mi nombre. Si no conoce mi nombre, señor presidente, y no le parece importante, no me mencione”.

Héctor de Mauleón apunta que esa “fue la gota que derramó el vaso en una larga historia de presiones. El teléfono de la periodista comenzó a sonar en cuanto terminó la transmisión”.

Excolaborador de Azucena Uresti confirma la versión

También aludió a un texto que difundió Gibrán Ramírez Reyes en la red social X, quien fue colaborador Uresti en Milenio durante algún tiempo, quien le daría la razón al decir:

“En el noticiero de Azucena la presión por un control editorial oficialista era constante y tensaba el ambiente”.

“Eso yo lo vi. Puede negarse lo que quieran, pero cuando se haga la historia de este periodo y el perfil de las personas apartadas de las pantallas, el patrón va a ser muy claro”.

Solamente los que no saben qué significa la televisión, los que quieren estar bien con su conciencia y eludir la realidad del control mediático, le creen –ahora– a los directivos de Milenio respecto a la salida de @azucenau. En Palacio sólo les gustan los opositores radicales a… — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) January 21, 2024

Y Héctor de Mauleón asegura que “el 8 de enero la periodista no había recibido aún la propuesta de extender su horario en Radio Fórmula a través de un nuevo espacio informativo”.

Agrega que en esa fecha a Azucena Uresti le dieron a elegir, porque “había ofendido al presidente, o dejaba Radio Fórmula, donde no podía ser controlada y con frecuencia emitía comentarios que lo hacían rabiar, o se acababa el noticiero de las 10 de la noche en Milenio”.

8 de enero de 2024, “las circunstancias actuales”

Y en esa fecha y lugar concretos habrían sido “las circunstancias actuales” y los “momentos de definiciones”, a los cuales se habría referido la periodista.

Y remata Héctor de Mauleón:

“Se ha querido hacer creer que Azucena dejó Milenio para irse a Radio Fórmula. El detalle es que ella ya estaba en Radio Fórmula desde hacía cinco años y que la conducción de un programa matutino (que acababan de ofrecerle) no interfería en lo más mínimo con la conducción de su noticiero nocturno”.

Finalmente, el periodista recuerda en su columna hechos ocurridos la semana pasada, cuando “agredió” a Carlos Loret, cuando el periodista dio a conocer los negocios y el tráfico de influencias que están involucrados sus hijos.

Azucen Uresti confirma: “periodismo está bajo acoso, amenazas y ataques”

Este lunes 22 de enero, la periodista Azucena Uresti confirmó que su salida se debió a que Milenio cedió a al acoso y las presiones del gobierno federal, es decir a la censura y agradeció las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores.

También confirmó lo escrito por Héctor de Mauleón al decir: “No cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula llevo 5 años. (…) Ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto en mi desempeño en Televisión“.

“Agradezco a Jaime Acárraga que en estos momento me ha dado su respaldo y confianza para crecer profesionalmente, teniendo como valores fundamentales la libertad de expresión.

“Y el respeto al a libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos momentos en que el periodismo está bajo acoso, amenazas y ataques constantes”

Azucena Uresti (@azucenau) confirma que @mileniotv cedió al acoso y las presiones del gobierno federal. La empresa multimedios cedió a la libertad de expresión, un valor fundamental de la democracias, a cambio de prebendas (ha recibido cerca de 500 millones de pesos de… pic.twitter.com/zfVUOLbkAc — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) January 23, 2024

