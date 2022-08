¿Cómo combatir hormigas en la casa y por qué dicen que es brujería?

Tener hormigas en la casa es un problema muy común y su significado está relacionado con la brujería.

Estos insectos aparecen en los lugares menos esperados y la realidad es que deshacerse de ellos cuesta mucho trabajo, además de que utilizar productos comunes como insecticidas, no siempre suele eliminarlos definitivamente.

Si tú tienes este problema y no sabes por qué ni cómo eliminarlas, aquí te decimos qué significa tener hormigas en casa y por qué dicen que podría ser brujería; conoce también cuáles son los mejores remedios caseros para combatir a estos animalitos.

¿Cómo combatir hormigas en la casa y por qué se relaciona con brujería?

¿Qué significado espiritual tienen las hormigas en la casa?

El tener muchas hormigas en la casa puede representar muchas cosas. La realidad es que estos insectos son reconocidos por su fortaleza, ya que pueden cargar hasta 20 veces más su peso. Asimismo, las hormigas significan unión, trabajo en equipo, organización, paciencia y seguridad.

Otro significado espiritual de las hormigas tiene que ver con la convicción, pues al igual que ellas, es importante saber que todo lo bueno llega a base del esfuerzo y la disciplina. También son seres con fuerza de voluntad y dedicación.

Por otro lado, las hormigas tienen un significado de aportación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos recuerdan el esfuerzo que hacemos en nuestra vida diaria y en cualquier aspecto, llámese personal, laboral, etc. No importa que tan pequeña o grande sea nuestra tarea, no deja de ser esencial para el buen funcionamiento de todo lo demás que nos rodea.

¿Tener hormigas en la casa significa brujería?

Las hormigas en la casa suelen ser molestas y es que aunque lo primero con lo que las relacionamos sea con restos de comida o migajas, la realidad es que pueden tener un significado mucho más profundo.

Desde hace muchos años el tener hormigas en la casa significa brujería. ¿Por qué? Porque de acuerdo con presagios babilónicos, representan venganza.

Alguien cercano a ti se quiere vengar de algo e incluso puede ser una señal de que hay mucha envidia de por medio, por lo que la a través de la brujería y de las hormigas en casa, las malas vibras pueden llegar a ti o tu familia.

Cabe mencionar que tanto las hormigas negras como las hormigas rojas tienen un significado de brujería; la diferencia es que las primeras están relacionadas con dañar a las personas que vivan en tu casa, mientras que las segundas quieren evitar tu crecimiento económico.

¿Cómo eliminar hormigas en la casa definitivamente? Remedios caseros

1. Cáscaras de cítricos

Son tóxicos para los tipos de hongos de los que se alimentan las hormigas, y por lo tanto, las evitan. Déjalas en lugares comunes de tu casa donde puedan aparecer estos insectos.

2. Jugo de limón

Las hormigas detestan el olor del limón porque perturba y molesta su sentido de orientación dificultándoles el camino. Puedes rociar este líquido en distintos lugares de tu casa.

3. Granos de café

Otra manera de eliminar hormigas en la casa definitivamente es utilizando granos de café. Coloca algunos en tu jardín o a las afueras de tu hogar, ya que el olor que desprende el café actúa como repelente natural.

4. Vinagre mezclado con agua

El vinagre elimina los rastros de olor que guían a las hormigas para moverse, por lo que es muy eficaz. Espárcelo por las zonas como encimeras, fregadero y ventanas.

5. Lavanda

Este es un buen pesticida natural. Prepara una infusión de lavanda y espárcela por distintas áreas. El aceite esencial de lavanda también puede resultar efectivo (y su delicioso olor es increíble en interiores).

6. Menta

La hoja de menta o las bolsas de té sirven para ahuyentar a las hormigas. Ponlas alrededor de las ventanas y puertas, y por donde entren los insectos.

7. Gis

Este elemento interfiere con su habilidad para seguir las esencias dejadas por otras hormigas, que es lo que las guía en su camino. Solo tienes que trazar una línea en los lugares donde ellas pasen.

Ahora que ya sabes el significado espiritual de las hormigas en la casa y por qué están relacionadas con la brujería, ya sabes también qué medidas tomar y qué trucos y remedios naturales puedes utilizar para combatirlas. Recuerda que eliminar las hormigas en casa definitivamente puede tomar tiempo y en caso de que sea una plaga, puedes llamar a algún servicio especializado en exterminar a dichos animalitos.