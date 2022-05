10 consejos a tener en cuenta al diseñar un sitio web

Sin lugar a dudas, existen muchas páginas web en Internet que pueden servir de referencia al momento de querer tener un proyecto digital propio, todas tienen grandes ventajas que a continuación analizaremos, por ello te ofrecemos unos pocos consejos útiles que pueden ayudar a que empieces a montar tu sitio web, sin importar el ramo del negocio. Sácale partido a cada recomendación y adaptarlo a tu proyecto tanto como quieras.

Comienza con una estrategia simple

Puedes empezar a crear tu página web de forma sencilla, toma primero un trozo blanco de papel y comienza por escribir ideas y todo lo que quisieras sea incluido en ella. Comienza por definir los botones de navegación o también conocido como menú, posteriormente, ve agregando categorías. Con este simple boceto verás como todo va quedando en orden, y así, podrás enfocarte en último término en definir el contenido, imágenes y todo el resto.

Diseña una navegación corta

Cuando tratamos de diseñar una página es necesario que no sea tan extensa, es decir, no vale la pena diseñar tantas subpáginas que luego serán inútiles, por ejemplo, un menú que ocupe dos líneas ya se considera un exceso, además, resultaría confuso para los usuarios. La principal regla que debe seguir un menú exitoso de página web es no tener más de siete botones principales, así se verá una web mucho más limpia y compacta, y a los clientes les encanta esa practicidad y nivel de optimización.

Toma en cuenta a tu público objetivo

Se hace necesario saber muy bien cual es tu público objetivo, de esa forma podrás ofrecer a tus visitantes justo lo que necesitan, sin desperdiciar contenido o recursos. Definir el público al que va dirigida tu web te facilita la creación de la misma y podrás tener objetivos más claros a largo plazo, esto se traduce como un éxito seguro. Es muy imprudente que definas el objetivo como "todos los posibles", es un rasgo difícil de controlar y demasiado amplio.

No dejes de último el nombre de tu dominio

Tener un nombre de dominio fácil de recordar y escribir es uno de los elementos para tu estrategia de marketing digital más eficiente que podrías implementar. Muchas buenas plataformas ofrecen esta clase de servicios mediante un pequeño plan de pagos, puedes solicitar la asignación del dominio que más te gusta e incluir un hosting. Con un buen nombre de dominio tu sitio web dará una imagen más profesional y seria, la clave está en elegir un nombre de dominio estratégico.

Usa un lenguaje web típico

La clave de dar en el clavo con el lenguaje web, es no perder la cabeza e irse por lo desconocido. Se puede buscar ayuda en las herramientas digitales que ofrecen plantillas web con pre-diseño que son típicos y ya aceptados por los usuarios. En otras palabras, se trata de un pre-diseño creado bajo lenguajes web tradicionales: UX, CMS, entre otros. Aunque son acrónimos que pueden causar algo de misterio, en realidad son bastante esenciales.

Diseña un logotipo

El logo es uno de los elementos más importantes de tu marca, y por ende lo será también de tu página web. A través de él se puede identificar los productos o servicios, abrir perfiles en redes sociales, identificar empaques, y todo material publicitario. Diseñar un logo no debe ser una tarea asumida a la ligera, debe ser llamativo, con los colores adecuados y simple de reconocer.

Adapta tu página web a diversos dispositivos

Todas las páginas deben estar optimizadas para su buena visualización en ordenadores, pero deben también poder verse en móviles y tabletas de forma automática. Es decir, sin importar la dimensión de la pantalla o formato, el sitio web debe ser visible por completo en todos los teléfonos inteligentes y tablets. Si buscas ejemplos de sitios web que te inspiren, toma en cuenta sólo aquellos que hayan pensado en este valor añadido y trata de copiar los aspectos que más llamen tu atención en cada visualización: puede ser la forma de adaptar la tipografía, imágenes, textos y todo aquello que haga que la lectura de reagrupe cómodamente.

Las imágenes deben ser de calidad

No se puede ofrecer al público fotos de muy baja resolución, si quieres vender tus productos será mejor que las imágenes sean tomadas por un profesional. Entendemos que puede resultar tentador colocar una imagen de archivo para lanzar el sitio web lo antes posible, pero no es lo más recomendable de hacer. Si las fotos están pixeladas, les falta nitidez y son de baja calidad, no se pueden incluir en el sitio web, será algo que reste la credibilidad de la compañía o negocio.

Elige los colores apropiados

Si te estás iniciando en el mundo del diseño, siempre es mejor buscar el consejo de expertos en relación a los colores que utilizar en la página web. Lo mejor es que sean tonos sencillos, y en la medida de lo posible con un "look" en blanco o gris, con algunos toques de negro. Adicionalmente, puedes añadir aquel color que más predomine en tu marca, pero sin que sea invasivo. Siempre funciona bien a los ojos de los usuarios un sitio sencillo, con enfoque clásico y minimalista que no distraiga la lectura, recuerda que elegir menos siempre es mejor.

Trabaja en tu SEO

Si piensas que la optimización en los buscadores es algo para las páginas más avanzadas y no para tu emprendimiento, valdría la pena pensarlo dos veces. No temas buscar a los profesionales en posicionamiento que busquen dentro de tu página y encontrar aquellas palabras claves que te hagan notar, es una herriemta digital que no debes dejar de lado si quieres ocupar los primeros lugares en resultados de búsqueda.

Por último, pero no menos importante, es también muy importante que al final de tu proyecto web te enfoques es que la página reciba mucho tráfico, incluso desde el inicio de su publicación. Necesitas saber cuáles son tus visitantes, hasta donde llegan, y quienes son el target que pasa más tiempo en ella. Todo esto es posible a través de las estadísticas de la página, las cuales son accesibles mediante unas plataformas especiales y así, poder tomar acciones en base a esa información detallada.

(I.S.)