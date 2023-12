MÉXICO.— El nombre de Melissa Navarro se ha colocado en las tendencias de redes sociales luego de que se diera a conocer que su historia de amor, la cual causó envidia y a atrapó a varios usuarios de redes sociales, finalizó.

¿Qué pasó con Melissa Navarro y su novio árabe?

Hace unos cuantos meses, la relación a distancia que mantenían los tambien tiktokers Melissa Navarro y Massad, se convirtió en una de las mayores tendencias de búsqueda en redes sociales.

Y es que además de su particular forma de mantener su relación, a muchos internautas les causó curiosidad ver cómo llevarían su noviazgo debido a las diferencias culturales que tenían, pues ella es mexicana y él es de origen árabe.

No obstante, en TikTok y otras redes sociales, la pareja despertó envidia y ternura, ya que ambos compartían videos de cómo se llevaba al cabo su relación mientras se encontraban tan lejos.

Debido a su gran compromiso, Melissa Navarro y Massad se convirtieron en dos personalidades del internet bastante queridas y apoyadas.

Sin embargo, desde hace poco más de dos meses los seguidores de la pareja comenzaron a notar que su actividad en redes había disminuido y ninguno de los dos compartía fotos o vídeos juntos.

Luego de que surgieron rumores acerca de su separación, Melissa Navarro confirmó el pasado 12 de diciembre que terminaron luego de que lograron conocerse, pues a finales de noviembre de este año Massad viajó a México.

¿Por qué se separó la influencer Melissa Navarro y el árabe?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, que Melissa informó a sus seguidores que la relación con Massad había llegado a su fin a pocos días de conocerse, y sin dar más detalles, afirmó que fue ella quien lo terminó a él.

“He decidido terminar mi relación, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y estuvieron desde un inicio. Sé que me seguían por nuestra historia y hoy he decidido terminarla. Me quedo con mis fieles y de corazón muchas gracias por tanto en estos meses”, compartió la creadora de contenido en Instagram.

Aunque la influencer no dio detalles acerca del motivo por el que terminó con él, a través de un hilo en Twitter se dio a conocer las supuestas causas del rompimiento.

Una presunta amiga de Melissa, llamada Nahira, amenazó con filtrar las conversaciones de la pareja en las que Massad solía intimidar a su novia. Y es que presuntamente, la mexicana le tenía miedo a su ex pareja; situación que pudo ser el detonante de la separación.

Luego de esto, Massad afirmó que él había dado todo por la relación y que incluso Melissa lo amenazó con dejarlo por alguien más, acción que no pasó desapercibida y desencadenó un sin fin de teorías e incluso una respuesta por parte de su ex novia.

“Solo esperaba recibir a cambio algo simple de amor, que era estar conmigo y no con otra persona en mi contra, porque Melissa oculta algo que le dijo (a su amiga) y lamentablemente le tiene miedo. Me amenazó con dejarme y dejarme por otra persona después de todo lo que hice. Espero que no nos crean a ninguno de nosotros excepto con pruebas”, dijo Massad.

En respuesta a esto, Melissa reveló a sus seguidores que durante 21 días recibió malos tratos por parte de su ex pareja, por lo que tomó la difícil decisión de terminarlo, dejando a sus seguidores con la incógnita de: ¿quién dice la verdad?.

“Estos 21 días se resumen en: groserías, faltas de respeto, aguantar cambios de humor tan repentinos, ser paciente con una persona con un carácter fuerte y todas mis conversaciones con Nahaira se resumen en: le tengo miedo”.

Tras estas declaraciones se formaran bandos para apoyar a cada uno de los involucrados, asímismo esto ha generado un constante debate en redes sociales sobre quién de los dos tiene la razón.