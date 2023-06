Whatsapp Plus: QuÃ© es y dÃ³nde descargar gratis la APK sin anuncios

Whatsapp Plus es una aplicación no oficial que ofrece servicios similares a los de la app original pero con características diferentes respecto a seguridad y hasta personalización. Desde hace varios años, los desarrolladores han apostado por darle a los usuarios una plataforma que, aunque no es la versión oficial de Whatsapp, les brinde mayores beneficios a la hora de utilizarla.

Aquí te decimos qué es, cómo descargarlo, cuáles son sus diferencias, qué beneficios y ventajas tiene así como todos los riesgos de tener Whatsapp Plus instalado en tu dispositivo.

¿Qué es whatsapp plus?

WhatsApp Plus es una aplicación de mensajería similar a Whatsapp pero que está modificada. Pese a que tiene la estructura de la aplicación original, ésta tiene más funciones y características de seguridad y privacidad así como de personalización. Fue creada en 2012 por la empresa Rafalense, pero ha sido constantemente renovada por otros desarrolladores.

Whatsapp plus está disponible para dispositivos Android de distintas marcas, como por ejemplo: Xiaomi, Motorola, Samsung, Huawei, entre otros.

Whatsapp Plus: Qué es y dónde descargar gratis la APK sin anuncios

¿Qué es el APK de WhatsApp?

Una APK (Android Application Package) es un paquete de instalación que contiene los datos de una aplicación y para abrirlos, solo tienes que darles clic.

Explicado con otras palabras, la APK de Whatsapp Plus es el software que contiene toda la información que le permite a tu teléfono Android funcionar con la aplicación. Todas las apps de este sistema operativo móvil cuentan con un APK que el usuario común que usa Google Play, no suele ver.

¿Cómo saber cuál es el WhatsApp Plus original?

Para saber si tienes la versión original de Whatsapp Plus lo único que debes hacer es verificar que al entrar a la app, se lea 'Whatsapp Plus' en la parte superior en la zona color azul.

También puedes ir a la parte de "Ajustes" y luego en 'Información' para saber cuál Whatsapp tienes en tu celular. Otro de los puntos importantes es la publicidad, si tu Whatsapp está lleno de anuncios es muy probable que no sea la versión original de la aplicación, ya que Whatsapp Plus solo muestra comerciales si es necesario hacer una descarga.

Whatsapp Plus: Qué es y dónde descargar gratis la APK sin anuncios

¿Cómo puedo descargar WhatsApp Plus 2023?

Para descargar esta versión de Whatsapp Plus, debes tomar en cuenta que deberás eliminar la app original e instalar el archivo APK.

Lo único que debes hacer es hacer una copia a tu cuenta y luego eliminar la app original. Después deberás descargar la APK y activar el modo de fuentes desconocidas (Ajustes - Seguridad - Fuentes desconocidas - Aceptar), con la finalidad de que tu celular pueda agregar cualquier app que no pertenezca a la Play Store.

Toma en cuenta que para descargar la APK de Whatsapp Plus 2023 deberás dar clic aquí, pues no la podrás encontrar en la Play Store debido a que no es una aplicación original.

Una vez que ejecutes el archivo APK podrás comenzar a utilizar Whatsapp Plus desde tu celular sin ningún problema, solo recuerda que tu información podría estar expuesta al no ser la versión oficial de la app.

¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y el normal?

La realidad es que Whatsapp Plus tiene muchas más similitudes que diferencias con Whatsapp en su versión original, sin embargo, una de las cosas más notables es que la versión plus permite a los usuarios ver los estados de sus contactos sin que éstos se enteren.

Otra diferencia es que en Whatsapp Plus ya está habilitada la autodestrucción de mensajes; esto permite que, una vez sea leído el mensaje, se elimine automáticamente. No obstante, desde la app oficial se puede borrar el mensaje directamente o programar el chat de manera temporal, con esto la conversación se borra cada 24 horas, 7 días o 90 días.

Otro aspecto es que a diferencia de la aplicación original que solo permite el envío de archivos más grandes a 2 GB, la versión Plus si deja compartir documentos de mayor tamaño, pero a su vez esto puede permitir que además de la información se encripte un virus, dañando tu dispositivo y, en el peor de los casos, se filtre tu información o datos personales.

Whatsapp Plus: Qué es y dónde descargar gratis la APK sin anuncios

¿Cómo es el WhatsApp Plus Azul?

El Whatsapp plus azul no tiene ninguna diferencia con el Whatsapp Plus original, se le llama azul porque, a diferencia de la aplicación oficial, el aspecto, la interfaz y el logo son de este color.

Por lo que no hay ninguna diferencia o ningún otro beneficio en dicha aplicación. Cabe mencionar que cada mes se va actualizando dicha plataforma, por lo que es posible que debas descargar una "app nueva" dependiendo de lo que informe el desarrollador.

Whatsapp Plus: Qué es y dónde descargar gratis la APK sin anuncios

¿Cuáles son los riesgos de utilizar Whatsapp Plus?

El principal riesgo que se corre al instalar la aplicación es que WhatsApp sancione la cuenta al detectar que está siendo manipulada por una app externa. La sanción podría ocasionar que el usuario pierda sus actualizaciones, contactos o mensajes.

Otro de los riesgos al instalar Whatsapp Plus es precisamente descargar la APK, pues es una práctica no segura que podría infectar tu teléfono con algún virus, malware o añadir al dispositivo móvil otros programas en el proceso de los cuales no se advierte.

Por otro lado, WhatsApp Plus no garantiza que los mensajes que envíes estén cifrados de extremo a extremo; las conversaciones pierden privacidad y podrían ser usadas por la misma aplicación o por terceras. Además, las fotografías, audios y videos podrían estar siendo compilados sin que tú lo sepas.

Finalmente, es importante señalar que no se conoce la seguridad de las aplicaciones de origen desconocido. Por lo que es una incógnita lo que la app hace con los datos personales e información que recaba. Esto es particularmente peligroso debido a que la app podría estar comprometiendo la seguridad del usuario. Por ello siempre es mejor tener las apps originales y leer bien los contratos de términos y condiciones de su privacidad.