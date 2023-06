Pelisplus max APK: Cómo se llama ahora y cuál es su página oficial

Pelisplus era uno de los sitios más populares para ver películas gratis online de manera ilegal, sin embargo, en 2019, surgió una polémica luego de que las autoridades detuvieran a los dueños de dicha página así como de Pelispedia, que también operaban de la misma manera.

Tres años después, en 2022, se dio a conocer que Pelisplus había cerrado y que había cambiado de dominio, por lo que, pese a lo riesgoso que es reproducir series y películas en dicha plataforma, aún hay usuarios que quieren saber cuál es el sitio original, su APK y cuál es la diferencia con Pelisplus3 y Pelisplus hd. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Qué le pasó a Pelisplus y Pelisplus me?

Fue en mayo de 2019 que Pelisplus y Pelispedia fueron bajadas obligatoriamente de internet. La policía de Uruguay detuvo en la ciudad de Minas a la pareja creadora, dueña y administradora de ambos sitios, por los que obtenían ganancias más que importantes de manera mensual.

De acuerdo con Mónica Ferrero, fiscal de Estupefacientes y Delitos Afines, imputó a la pareja de nacionalidad uruguaya "un delito continuado de poner a disposición una emisión digital con ánimo de lucro sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes, y un delito de lavado de activos en la modalidad de autolavado en reiteración real".

Diversas empresas y compañías como Warner Bros, Universal City Studios, New Lines Productions, 20th Century Fox y Motion Picture Association presentaron una denuncia contra Pelispedia y Pelisplus el 3 de mayo de 2018 y tras estar en prisión preventiva por 90 días, a finales de julio de 2019, la pareja recibió una condena de tres años y cuatro meses de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y exhibición no autorizada.

Pelisplus sigue "operando" con diferentes dominios y desarrolladores, por lo que no hay una página oficial luego de que bajaron todo su contenido, sin embargo, uno de los más consultados y descargados por usuarios es el APK de Pelisplus max. Si haces clic aquí podrás ir directamente a la página

Por otro lado, otro dominio de Pelisplus es el "Pelisplus.dog", el cual se parece mucho al sitio original y también está disponible con un catálogo de series y películas muy actualizado. Podrás encontrar el estreno más reciente de Rápido y Furioso, Super Mario Bros: La película y series como The Last Of Us.

Diferencias entre Pelisplus3 y Pelisplus hd

Pelisplus3 y Pelisplus hd son dos sitios que, cuando se cerró el la página original de Pelisplus, trataron de posicionarse con un nuevo dominio antes que Pelisplus.lat, sin embargo, pese a que ambos sitios siguen apareciendo en los resultados de Google y sí tienen contenido de series y películas, no dejan de representar un riesgo para los usuarios y para las personas que lo operan; en términos generales las diferencias entre los dos son mínimas, pues solo cambia un poco el diseño de la interfaz.

Como mencionamos anteriormente, el sitio oficial de Pelisplus y Pelispedia fue completamente cerrado por las autoridades uruguayas, lugar de origen de los dueños, y bajaron todo el material ilegal que había en las respectivas plataformas.

¿Qué es Pelisplus max?

Al igual que Pelisplus3, Pelisplus hd y demás páginas creadas del sitio, Pelisplus max busca promover un catálogo para ver series y películas gratis pero está configurada como una app de Android que tienes que descargar en tu celular o tablet.

El creador o desarrollador es CSharpDev y actualmente tiene más de 90 mil opiniones, las cuales están califican a la aplicación con 4,6 estrellas de 5 y cuenta con más de un millón de descargas. ¿Qué es Pelisplus max? ¿Qué es Pelisplus max?

¿Quién era el dueño de Pelisplus y cuánto ganaba?

De acuerdo con el informe de las autoridades de Uruguay, se identificaba a dos personas con las iniciales J.A.G.R. y M.J.H.G. Ambos operaban Pelisplus y Pelispedia para ofrecer principalmente películas y series de manera ilegal.

Los agentes de la policía que tuvieron acceso a la casa en la que vivía la pareja revelaron que recibían sus ingresos a través de Payoneer, una empresa que no se encuentra regulada en Uruguay por lo que no pagaban impuestos. Desde sus tarjetas, la pareja se transfería "montos pequeños" a un tarjeta de débito de un banco uruguayo.

Cabe menciona que Pelispedia era la única fuente de ingreso de esta pareja y ante las autoridades afirmaron únicamente ganar ganar 5 mil dólares al mes, aunque expertos estimaron que la cifra real eran 10 mil.

¿Dónde ver películas online gratis?

La realidad es que sitios como Pelisplus, Pelisplus3, Pelispedia, entre otros, solo promueven la piratería y el robo de material audiovisual, por lo que la transmisión de contenido que realizan es completamente ilegal.

Si bien ver películas gratis te da la "ventaja" de no pagar, estás promoviendo un delito y además de que estás exponiendo a tu equipo debido a la cantidad de virus que pueden entrar, también podrías exponer información personal y ser víctima de algún fraude.

Aquí te dejamos algunos sitios y plataformas que no son gratuitas pero que son seguras, legales y que tienen millones de usuarios alrededor del mundo, además de que la mayoría cuenta con diferentes planes y suscripciones para que puedas encontrar el que más se ajuste a tu presupuesto.

Netflix

Disney Plus

HBO

Star Plus

Amazon Prime Video

YouTube Premium

Hulu

Facebook Watch

Apple TV+

Claro Video

Blim

Atresplayer

