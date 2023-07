¿Qué es Li-Fi y por qué podría reemplazar al Wi-Fi?

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente, el Wi-Fi se ha adaptado tanto a la vida cotidiana que no podríamos pensar en otra forma de conectarnos a Internet si no fuera por él. Sin embargo, no todo ha sido tan bueno, ya que también tiene sus desventajas y debido a esto ha surgido una nueva forma de conexión llamada Li-Fi. Conoce qué es y cómo te puede beneficiar.

Probablemente te ha pasado más de una vez que la conexión es inestable porque todos usan la misma señal. O bien, has tenido que acercarte completamente al módem para completar una descarga o enviar un archivo importante. Pero, ¿qué pasaría si existiera otra forma de conectarte a Internet y dejar atrás esos constantes y molestos problemas que suele tener el Wi-Fi?

Li-Fi es un acrónimo del término "Light Fidelity" creado por el profesor e investigador alemán Harald Haas. En 2011 Haas participó en una charla TED para presentar su tecnología emergente también llamada Comunicaciones de Luz Visual (VLC, por sus siglas en inglés). Pero, ¿de qué se trata? La iniciativa del investigador alemán llamada Li-Fi utiliza lámparas LED para conectarse de forma inalámbrica a Internet. Para ello, cada foco emite pulsos de luz y, a través de su modulación, es posible transmitir una gran cantidad de datos, un sistema que el ojo humano no puede detectar. La principal diferencia entre ambas tecnologías es que, por un lado, el Wi-Fi utiliza la radiofrecuencia para la conexión a Internet. Mientras que el Li-Fi se basa en la modulación de la intensidad de la luz.

¿Reemplazará al Wi-Fi?

El investigador Haas tiene confianza en que el Li-Fi podría convertirse en el reemplazo del Wi-Fi, especialmente por las desventajas relacionadas con la disponibilidad, la seguridad y la saturación con las que los usuarios lidian actualmente. Respecto a la disponibilidad, el profesor alemán puntualiza en su sesión de TED que las ondas electromagnéticas que necesita el Wi-Fi para funcionar son "escasas" y "caras".

Por lo que el Li-Fi es una gran alternativa, pues la población ya cuenta con infraestructura eléctrica. De igual forma, las preocupaciones sobre la saturación en la señal pueden resolverse a través del Li-Fi según Haas. Pues los focos, al estar instalados e iluminar una área específica, permitirán que la conexión a Internet esté igualmente enfocada y consistente en ese mismo sector. Además, la velocidad podría ya no ser un obstáculo. Al formar parte del espectro electromagnético, el ancho de banda del Li-Fi podría ser 10 mil veces mayor que el del Wi-Fi, que utiliza la radiofrecuencia, según la BBC.

La seguridad también se ha convertido en una de las mayores preocupaciones cuando se navega en Internet. Es por eso que esta nueva tecnología busca combatir esta problemática. Al igual que las lámparas que sólo iluminan una habitación y no pueden traspasar las paredes, el Li-Fi también funcionará de la misma manera. Por lo que tu conexión estará segura sin filtraciones de terceros.

