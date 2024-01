CIUDAD DE MÉXICO.- TikTok se ha convertido en una de las plataformas de creación de contenido favoritas de varios usuarios, pero incluso estos no se salvan de evidenciar su edad a través del uso de esta aplicación.

Si bien ya el tiempo de uso que se le da a las aplicaciones como Instagram y TikTok, entre otras, ya marca las diferencias entre generaciones, la generación Z recién comenzó a evidenciar quiénes son creadores millenials de TikTok por un hecho en particular y al que muy pocos le han prestado atención.

¿Qué es la “pausa millenial”?

De acuerdo con Tech Bit, este error se trata de una “pausa millenial”.

La “pausa millenial” es un problema recurrente que se presenta en redes sociales y sobre todo suelen cometerlo personas mayores de 25 años, es decir, los millenials; y consiste en ese pequeño silencio que realizan cuando comienzan a grabar sus vídeos.

Aunque consta de pocos segundos y muchas veces pasa inadvertido, la generación Z notó esto como un error, debido a que con las nuevas tecnologías de los dispositivos de comunicación, la grabación es automática desde el primer momento que se da “rec”.

Para la generación Z, resulta obvio que los millenials realizan esa pausa, debido a que estos todavía utilizaron tecnologías que contaban con una operación lenta, lo que hacía que si intentabas grabar en el mismo instante en el que apretabas el botón de grabación el discurso se cortaba.

De acuerdo con Marjori Haddad, creadora de contenidos y experta en estrategia digital, esto se debe a que “nosotros inconscientemente checamos a que la cámara esté grabando y luego hablamos” pero este paso ya no es necesario. Aún así afirma que esto se ha quedado “tatuado en nuestro cerebro”.

¿Por qué no deberías hacer la “pausa millenial”?

El propio CEO de TikTok, Shou Zi Chew, señaló que algo que los creadores de contenido de la plataforma de videos cortos deben evitar es la “pausa millenial”.

La razón es que, de acuerdo con varios expertos en estrategias de contenido, cometer este error puede afectar las visualizaciones de los vídeos en TikTok.

Esto se debe a que los usuarios que navegan en la plataforma esperan la inmediatez y si no logras capturarlos en el segundo en el que comience tu vídeo pueden pasar de largo y con ello no lograrás obtener visualizaciones, por lo que tu estrategia no funcionará.

