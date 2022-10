Yucatán. La CFE quiere cobrar doble; acusan a exempleada de no depositar a tiempo

TZUCACAB.— Vecinos de la comisaría de Xcobiacal piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que mande a su personal para solucionar un problema que causó una empleada de la misma empresa porque no depositó el pago de consumo de electricidad de esta comunidad y ahora la empresa quiere volver a cobrarlo.

Los quejosos explicaron que la CFE comisionó a Rosely I. para recolectar y entregar el dinero, pero ella fue despedida y no depositó $2,014 del último consumo de energía eléctrica de la bomba de agua potable.

Al respecto, el comisario municipal, Noé Armando Moo, explicó que los usuarios de esta comisaría no quieren volver a pagar, pues consideran que es injusto porque ellos cumplieron con el pago y la exempleada lo robó.

Por eso, los afectados piden a los altos mandos de la CFE que intervengan para solucionar este problema, ya que la misma empresa comisionó a la mujer para recibir el dinero del consumo.

“El dinero se le quedó a la maestra (Rosely I.) y no sabemos qué hizo después que fue despedida, no sabemos si lo entregó o no, pero fui a la CFE y en la computadora de la comisión arroja que no se ha pagado esa cantidad”, manifestó el comisario municipal.