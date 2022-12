Restauranteros de Valladolid abrirán en Navidad y día 1

VALLADOLID.— Líderes restauranteros manifestaron que la mayoría de sus socios trabajarán los días 25 de diciembre y 1 de enero, con el objeto de darles servicio a los turistas que están de visita en la ciudad, entre los que están de paso y los que pernoctan, aprovechando la buena afluencia de gente que se tiene en estas fechas.

Jordy Abraham Martínez, presidente de la Asociación de Restaurantes de Valladolid, Yucatán (Arvay), manifestó que cuentan con 58 socios, de los cuales el 80% trabajará de manera normal, incluso pueden ser mucho más, pues hasta ayer viernes solo dos le comunicaron que no laborarán, pero ambos están un poco retirados del centro de la ciudad.

El líder restaurantero aprovechó para informar que anteayer se llevó al cabo una posada entre sus socios, en la que agradeció la preferencia que han tenido sus clientes en cada uno de los negocios y al mismo tiempo exhortaron a sus agremiados para que sigan adelante cada uno en sus respectivas empresas.

Recordó que cada año la mayoría de sus socios labora los días inhábiles, como mañana domingo de Navidad y el 1 de enero, ya que hay que darles servicio a los turistas.

Por su parte, Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, presidente de la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de Valladolid (Reserva), dijo que desde anteayer exhorta a sus socios a trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero, y la respuesta ha sido “positiva”.

Afirmó que, hasta donde tiene información, los turistas no tendrán problema, pues la mayoría de los 74 socios de Reserva trabajarán de manera normal, pues están comprometidos con la atención al cliente, como lo hacen durante todo el año.

Tianguis de artesanos

Por otro lado, diversos grupos de artesanos, que suman 66 personas, iniciaron ayer viernes su participación en el tianguis “Sinergia con artesanos”, promovido el Ayuntamiento, en el interior del parque principal.

De ayer al próximo domingo 1 de enero, los expositores darán a conocer para su venta productos que ellos mismos elaboran.

Sin embargo, de acuerdo con un recorrido, en el lugar se observó la exposición de productos que no se elaboran en esta zona, como es el caso de los sombreros, algunos productos de obsidiana, incluso guayaberas y filipinas que se elaboran en otros municipios yucatecos.

En el parque principal se llevan al cabo al menos tres exposiciones al año: la primera, en las vacaciones de Semana Santa; luego le sigue la de verano, y finalmente en diciembre.

El objetivo central es dar la oportunidad a los artesanos productores para que cuenten con un espacio en el parque donde puedan comercializar sus productos y obtengan buenas ventas, evitando las reventas.

Supervisión

En su “mañanera” de ayer viernes, el alcalde Alfredo Fernández Arceo dijo que se verifica que los participantes sean meramente productores de diversos tipos de artesanías y vendan lo que ellos mismos producen.

Sin embargo, se observó que varios expositores ofrecen productos que no ellos mismos elaboran, como es el caso de las guayaberas, filipinas, sombreros, obsidiana, entre otras cosas, de modo que participan algunos revendedores.

De la misma manera, el primer edil expuso que no les está cobrando ningún peso a los expositores por los espacios en el parque; sin embargo, en un recorrido surgieron varias versiones.

Una artesana dijo que le pidieron $400; otras, que pagarán $150 por grupo de bordadoras.

Sin embargo, otros comentaron que hasta ahora no han pagado nada, porque no les han definido si pagarán o no por el espacio, lo que sí se percibió en varios de los expositores es el miedo reflejado en el rostro para no decir nada al respecto.

Incluso en la ceremonia de inauguración, el artesano Arsenio Ávila agradeció el apoyo de las autoridades por permitirles trabajar y darles los espacios en el parque principal de esta ciudad.

Algunas mujeres expositoras expresaron que ojalá regrese el tianguis Domingos Vallisoletanos en el parque principal, donde según dijeron tenían buenas ventas cada domingo.

Ese programa se implementó en el Ayuntamiento 2012-2015.— J.A.O.O.