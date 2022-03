Sugieren medidas más severas para proteger al mero en veda

PROGRESO.– Durante los dos meses de la veda del mero se debe prohibir la salida de los barcos que se dedican a la captura de otras especies marinas para evitar que se viole esa restricción y capturen el producto vedado.

También debe inspeccionarse las congeladoras además de la vigilancia en alta mar, señalan Ana María Pech Chacón, presidente de Armadores Pesqueros A.C. y José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop).

Los dos dirigentes fueron entrevistados en relación a la detención del barco pesquero “Caribe I” y a los seis tripulantes por capturar mero, especie que está en veda, les confiscaron 60 kilos de ese producto que pescaban cerca del arrecife Alacranes.

Carrillo Galaz señaló que con la detención de ese barco queda al descubierto que la veda del mero no se respeta y también queda demostrado que de parte de la Conapesca y la Armada de México hay inspección y vigilancia, pero falta mucho por hacer para combatir la pesca furtiva.

El dirigente indicó que es preocupante que pescadores violen la veda del mero, no ven más allá de sus narices que están afectando seriamente a una pesquería, que es una de las principales del Golfo de México y se corre el riesgo que se acabe porque no se permite la reproducción.

A su vez Ana Pech, señaló que la pesca furtiva causa severo daño al mero y mientras haya plantas o comerciantes que lo compren en época de veda, lo seguirán pescando, por eso considera que la inspección y vigilancia debe hacerse también en las congeladoras.

En opinión de Ana Pech, durante la veda no se debería permitir la salida de barcos de la flota mayor para capturar otras especies marinas que no están vedadas, pues solo de esa manera se podría evitar la pesca furtiva.

La lideresa de los armadores señaló que de acuerdo con los reportes que se tienen, por lo menos unos 100 barcos de la flota mayor están dedicados a la pesca de canané, huachinango y otras especies que no están en veda, pero podría ocurrir que los pescadores en alta mar capturen mero como ocurrió con el “Caribe I” y el “Neldy”, cuyos pescadores capturaron mero, pero solo al primero lo aseguraron y detuvieron a los seis tripulantes, pues al segundo lo liberaron.

Hay reportes de que barcos pesqueros están capturando mero, agregó, lo descargan antes de entrar al puerto, no todos son inspeccionados en alta mar, pues no se cuenta con el suficiente equipo para los patrullajes e inspecciones, los cuales deben reforzarse.

Como resultado de la pesca furtiva, indica Ana Pech, no hay buenos resultados de la veda del mero que cada año se aplica durante dos meses, hay irresponsabilidad de parte de los pescadores y de los patrones que al no obtener buena pesca de canané o huachinango, pues optan por el mero para que salga el costo del viaje y no pierdan, sin importarles el daño que causan a esa pesquería.— GABINO TZEC VALLE