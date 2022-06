Destapan artimaña “gota a gota” en Tizimín

TIZIMÍN.— Con su mejor cara y ofreciendo solo un volante o una tarjeta, los prestamistas colombianos de la red “gota a gota” llegan a los negocios o a los vendedores ambulantes para enganchar a sus víctimas.

El único requisito que piden para adquirir el préstamo que ofrecen es una identificación oficial y en pocos minutos entregan el dinero solicitado, que va desde $1,000 y hasta $5,000 para empezar, pues son los montos que dan a los nuevos clientes del “financiamiento”.

Los prestamistas no piden alguna garantía de la capacidad de pago, pero la tasa de interés que cobran raya en la usura, ya que a los deudores les cobran el 25% de interés, cuando normalmente las financieras de Tizimín y los prestamistas particulares cobran, a lo mucho, el 10% de intereses.

Estos prestamistas colombianos pintan fácil el supuesto “apoyo económico”, conocido como “gota a gota”, alegando que el cliente no se verá afectado, pues a diario le estarán cobrando, por ejemplo, por $1,000 “solo $50”, cantidad que deberá pagar durante 25 días, es decir, al final terminará dándole a los prestamistas $1,250.

El plazo para cualquier préstamo es de 25 días.

Los que solicitan $2,000 pagan 100 al día, los que piden $3,000 devuelven $150 diarios, y así sucesivamente.

Trampa

Sin embargo llega un momento en que los clientes se enredan con los préstamos, pues al haber terminado bien los primeros financiamientos van aumentado el monto al grado que llegan a darles $5,000, pero por alguna situación ya no alcanzan para pagar el abono del día, que en este caso es de $250 diarios.

La red de extorsionadores, con el fin de que el cliente se vea obligado a saldar el crédito, les renueva el préstamo descontando la deuda pendiente y así vuelven a empezar la maquinaria que los mantiene endeudados.

Esto es lo que le pasó a Juanita, quien vende tamales en el sur de la ciudad.

La mujer, quien es madre de familia, narró que una tarde, mientras vendía en su casa, llegó un sujeto en motocicleta y le dejó una tarjeta ofreciendo créditos; al principio ella dijo que no necesitaba el dinero.

Sin embargo, relató, en una segunda visita, que fue casi a la semana, al parecer el mismo sujeto, con casco cerrado, le preguntó si había pensado en el préstamo.

Esa vez, como yo estaba en un apuro, decidí aceptar los primeros $2,000, indicó.

Juanita expresó que lo único que le pidieron fue su credencial de elector, le tomaron fotografías a la mica, le dieron una tarjeta y el dinero, y le descontaron desde ese momento la primera “letra” de 25 pagos.

En este primer préstamo, a la comerciante le fue bien, según indicó, pues no tuvo problemas; sin embargo, aceptó luego 3,000, a cambio de pagar a diario $150.

Por alguna situación se complicó en el pago 13 y los colombianos le ofrecieron renovar el crédito con otros $3,000, diciéndole que le descontarían 12 pagos y solo le darían en efectivo el saldo.

La mujer dijo que le pidieron la tarjeta de pagos para que se la firmen y su credencial, pero en un descuido, mientras ella fue por su identificación, la tarjeta desapareció y le dijeron que no debía 12 sino 15 pagos.

Ante ello, ya no quiso aceptar la renovación del crédito, pero los extorsionadores le dijeron que tiene que tomar el dinero o no le devolvían su credencial, y a base de insultos la comenzaron a tratar, pues se inició una discusión, debido a que ella no daba marcha atrás porque estaba convencida del abuso.

Pide apoyo

La afectada señaló que los hombres no se iban y seguían con el acoso, así que ella pidió apoyo a la Policía y cuando los agentes llegaron los sujetos huyeron en su moto y le tiraron su credencial. Desde entonces no han regresado a verla ni a cobrarle.

Juanita se siente afortunada, ya que, aunque ha escuchado sobre la violencia que ejerce esa red de delincuentes a los deudores, nunca le tocó vivir eso, hasta lo último cuando se enfrentó a ellos y salió bien librada.— Wendy Ucán Chan