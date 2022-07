Párroco en Progreso pide a pulperos no malgastar en vicios

PROGRESO.— Durante la temporada de pulpo que inicia dentro de dos semanas no malgasten su dinero en vicios, ni dañen a sus familias, tampoco se olviden de Dios, que el trabajo que dignifica no sea pretexto para que no acudan a la iglesia, dijo a los pescadores el padre Juan Carlos Pat Itzá, administrador parroquial de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo.

En su llamado a los pescadores en la misa de la temporada pulpera, que se celebró a las 12:10 horas de ayer en la capilla de San Telmo, en la colonia Vicente Guerrero, a la que asistieron pulperos con sus familias y empresarios pesqueros, el padre Pat Itzá fue duro en su mensaje a los hombres de mar, “quienes se olvidan de Dios y de la iglesia y maltratan a sus familias”.

“Que el fruto del trabajo sea para bien de sus familias y vivir siempre en justicia dando a cada quien lo que le corresponda, que el trabajo no sea justificación para alejarnos de Dios, sino que sea oportunidad para ser agradecidos y sea de acción de gracias.

“No nos olvidemos de los pobres”, exhortó el padre Juan Pat a los pescadores y empresarios presentes en la misa: “Que todo lo que hagan sea en paz y en justicia y que también sea una oportunidad de trabajar y vivir el evangelio y que los frutos sean para ayudar a las familias”.

“Que todo eso que van a recibir sea para beneficio de sus familias, que todo lo que reciban de beneficio que lo cuiden, destinen recursos para hacer mejoras en sus casas, en lo que necesiten y ahorrar para tiempos difíciles y de enfermedades, que todo sea bien administrado.

“Cuídense de no malgastar el dinero en aquellas cosas que puedan lastimar a sus familias , pues a veces lo que ganamos puede servir para lastimar, así que ustedes que se dedican a la pesca, los pescadores, como los albañiles, ganan bien, pero a veces lastiman a la familia sobre todo si se gasta en vicios, pues se llega a media semana y no hay dinero porque ya se malgastó y es cuando hay problemas con la esposa, así que lo vivan con justicia y el esfuerzo que hagan se lo ofrezcan a Jesús”, remarcó.

En la misa, que se realizó en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen, se le encomendó a los pescadores, pues como madre siempre intercede por sus hijos. También se pidió a San Telmo, patrono de los hombres de mar, que los proteja durante la temporada de pulpo.

Aprovechando la presencia de pescadores y empresarios pesqueros, el padre Juan Pat indicó que las capillas de San Telmo y Divino Niño necesitan de apoyo para los trabajos de mantenimiento que se están haciendo, y en el caso de la de San Telmo, las paredes necesitan ser resanadas y reparar los ventiladores, y por eso les pidió que no se olviden de la iglesia y colaboren.

La misa estuvo concurrida, asistieron pescadores y sus familias, así como dirigentes y empresarios pesqueros, entre ellos Manuel Sánchez Hevia, Felix Luna Gómez y Víctor Zacarías Solís, gerente y presidente de la delegación de la Canainpesca; Ana María Pech Chacón y Manuel Sánchez González, presidenta y secretario de Armadores Pesqueros, y el diputado Erik Rihani González.— GABINO TZEC VALL