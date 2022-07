Castillo de Chichén Itzá, 15 años como maravilla del mundo moderno: 'Y ni un letrerito lo promueve'

Hace 15 años el nombre de Chichén Itzá sonó por todo el planeta cuando la pirámide maya El Castillo fue seleccionada por votación internacional como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Es la única maravilla del mundo reconocida de todo México desde el 7 de julio de 2007 cuando recibió el título en el Estadio de la Luz de Lisboa, Portugal, de la empresa privada New World Corporation, organizadora de la votación internacional para que la sociedad escoja a las 7 maravillas del mundo moderno.

De América Latina fueron designadas maravillas del mundo la pirámide El Castillo de Chichén Itzá, El Cristo del Corcovado (llamado también el Cristo Redentor) de Brasil; y el santuario histórico de Machu Picchu de Perú.

Quien fue promotor de este nombramiento, que asistió con el gobernador Patricio Patrón Laviada a Portugal para recibir la placa del título de maravilla del mundo en 2007, Jorge Torre Loría, en ese entonces secretario de Turismo del primer gobierno estatal panista, no ocultó su tristeza y molestia porque la actual administración del gobernador Mauricio Vila Dosal, también panista, pasó inadvertida esta histórica fecha para el turismo yucateco, el turismo mexicano, el turismo latinoamericano y el turismo mundial.

“El gobierno ha abandonado este activo que tenemos”, lamentó.

“Los gobiernos locales no han aprovechado esta distinción de Chichén Itzá como maravilla para promover Yucatán. Lo han abandonado, no hay nada ni un letrero que diga a los visitantes que llega a la tierra de una maravilla del mundo, que está en el lugar de una maravilla del mundo. Ni un letrerito en las carreteras ni un letrero a la entrada de Chichén Itzá que hagan alusión a la maravilla mundial que está en la zona arqueológica yucateca. No le han dado valor a ese título universal”.

Castillo de Chichén Itzá, con nulo interés del PRI en Yucatán

A los gobiernos anteriores no les interesaba el título del Castillo de Chichén Itzá como una de las siete maravillas del mundo moderno, porque no fue uno de sus logros, era un logro pasado y lo ignoraban, pero no entiendo que hoy hay otro gobierno panista y no lo presuma, señala Torre Loría.

El promotor de esa distinción dice que empresarios turísticos y presidentes de asociaciones lamentan que el actual gobierno del estado no tome esta maravilla mundial como una bandera para promover turísticamente a Yucatán.

“Los gobiernos locales no le han dado el significado que merece el título. Agarras cualquier revista turística nacional y global y hablan de Chichén Itzá como una de las siete maravillas del mundo, pero en Yucatán no lo saben. No lo dan a conocer, no lo presumen”, recalcó.

Falta de promoción de Chichén Itzá

“Juan Martín Pacheco sí tomó algo de interés por esta maravilla del mundo moderno que es Chichén Itzá, colocó un gran cartel en la carretera cercana a la zona arqueológica donde está la maravilla del mundo, en la marca turística Yucatán tenía el slogan ‘tierra de la maravilla’, fue un buen impulso, pero Rolando (Zapata Bello, del PRI) y Mauricio (Vila Dosal, del PAN) no han hecho nada”.

“A Mauricio Díaz, director del Patronato Cultur, le propuse colocar un espectacular de la carretera Mérida-Cancún que haga alusión a nuestra maravilla del mundo. Le dije que yo lo pagaba, pero ni siquiera donando el dinero hicieron algo para recordar este título mundial. No quieren saber nada de esta maravilla”.

“Es lamentable, fue un gobierno panista que lo logró, igual como el que está ahora, pero ni entre ellos se reconocen”.

¿Qué hacer, don Jorge?, se le preguntó.

“Lo mínimo es colocar a la salida y llegada a Chichén un espectacular permanente que diga que es una de las siete maravillas del mundo”, respondió. “Que ubique al turista que está a 120 kilómetros de una maravilla turística mundial para que vaya y lo aprecie”.

“A la entrada de la zona arqueológica también poner un espectacular de la pirámide. Es lo que mínimo se debe hacer para que los que vengan, recuerden que fue nombrada y a pesar de que ya pasaron 15 años, toda la gente siga hablando de este logro gubernamental”.

“Fue un esfuerzo muy grande, colaboraron muchos empresarios yucatecos y mexicanos, como don Fernando Ponce y su hijo del mismo nombre que gestionaron que todas las latas de Coca Cola invitaran a votar por Chichén Itzá en todo el mundo”.

Aniversario de Chichén Itzá como maravilla del mundo moderno

El empresario hotelero sugirió que cada 7 de julio el gobierno estatal o los dirigentes empresariales turísticos organicen un evento para recordar esta fecha histórica para Yucatán.

“Vamos a ver si los empresarios promueven alguna actividad conmemorativa, ya que el gobierno no da ni sus luces”, reiteró.

“Hay empresarios que son grandes impulsores del turismo, que alguien tome el nombramiento de Chichén como bandera y lo rescate del olvido en que está el título. Hay gente joven con ganas de promover a Yucatán, ojalá que alguien agarre esta fecha y convenza al gobierno para que realicen alguna actividad que recuerde el día que El Castillo de Chichén Itzá ganó el título”.

La indignación y molestia de Torre Loría también es porque la placa del nombramiento está perdida o alguien la tiene en su escritorio y en alguna vitrina de su casa como adorno.

“Nos dieron la placa en Lisboa, es una placa grandota, lo trajo Patricio (Patrón Laviada) y hoy nadie sabe dónde acabó”, comentó. “Cuando una vez le pregunté a Patricio me dijo que se lo dio Álvaro Chan, en ese entonces era el director de Cultur, y cuando le pregunté a él, me dijo que se lo dio a Jorge Esma cuando entregó Cultur. Hasta ahora no se sabe dónde quedó esa placa”.

“Ojalá que esté en algún lugar del Patronato Cultur, pero ese símbolo debería estar en Chichén Itzá, expuesto al público”.

El logro turístico de Yucatán, en el recuerdo

Aún está fresco en el recuerdo del empresario hotelero el grandioso día de Lisboa y la emoción que sintió cuando anunciaron que El Castillo de Chichén Itzá fue seleccionado como una de las siete maravillas del mundo moderno. Fue una experiencia fantástica.

En este gran logro para Yucatán fue fundamental la iniciativa de la entonces secretaria de Turismo, Carolina Cárdenas Sosa, quien le cedió el cargo porque la nombraron subsecretaria de turismo federal, porque ella inició los contactos del concurso.

El gobernador Patricio Patrón veía difícil que gane Yucatán por la fama mundial e histórico de los otros sitios turísticos que competían como el Coliseo de Roma, la Muralla China y porque solo tenían $2 millones para este concurso.

Sin embargo, Torre Loría recurrió a sus amigos empresarios como la familia Ponce, que convenció a los embotelladores de Coca Cola de México para que apoyaran con un mensaje para que los mexicanos voten a favor de Chichén Itzá, la familia Gene transmitió publicidad en sus cines y la cadena Cinépolis igual, la Lotería Nacional también promocionó el voto a favor de Chichén.

El empresario José Chapur colocó publicidad en sus hoteles y las cadenas nacionales de televisión Televisa y Azteca reforzaron esta promoción que llevó al título a El Castillo como nueva maravilla del mundo moderno.