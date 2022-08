Yucatán. Ejidatarios bloquean construcción de un tramo del Tren Maya en Cacalchén, piden pago justo

Un grupo de ejidatarios bloquearon los trabajos en un tramo del Tren Maya que pasa por Cacalchén, para protestar por un pago justo de sus tierras y acusaron al comisariado ejidal de esa comunidad de haber hecho negocios turbios con la Procuraduría Agraria y el Fonatur para la venta de tierras por donde pasará el tren.

Los campesinos señalaron que Rufino López Pech, comisario ejidal, vendió las tierras por donde va a pasar el Tren Maya de manera corrupta en contubernio con las dos instancias federales, por lo que pidieron la intervención del Presidente de la República para un pago justo.

"Lo que pedimos es que nos den lo que nos merecemos. No puede ser posible que nos estén dando 15 pesos por metro cuadrado. Nosotros no lo necesitamos, si ellos quieren las tierras, que nos las paguen en 80 (pesos) por metro cuadrado, no hay menos", señalaron algunos manifestantes.

La obra fue bloqueada en los extremos de Cacalchén, y aunque los manifestantes señalaron que no están en contra de la obra, sí están en contra de la corrupta forma en que la Fonatur, la Procuraduría Agraria y el Ejido hacen los negocios para pagarles a los campesinos sus tierras.

"Desde el año pasado está el dinero allá y no han pagado a nadie, nos quieren pagar muy poco y ellos se están quedando con el 75% de pago", señaló uno de los quejosos.- Gabriel Chan Uicab

