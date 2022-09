Abraham Macari niega fumigación con avionetas

Esteban Abraham Macari, diputado local y presidente de la Unión Ganadera del Oriente de Yucatán, afirmó ayer que nunca lo han buscado para hablar sobre el problema de las fumigaciones aéreas, que causan “matazón” de abejas según ejidatarios; también negó ser uno de los que lo hace, y puntualizo que tanto las puertas de la ganadera y del Congreso del Estado, para hablar sobre esa situación.

"Yo lo que puedo decir es que como presidente de la comisión de desarrollo agropecuario del Congreso, y como líder ganadero no he recibido por escrito ninguna queja de ningún productor, no tengo ninguna relación con ninguno de los que se quejaron, ni me han hecho llegar a mí como líder ganadero ninguna documentación al respecto", remarcó.

En cuanto a la acusación de que es de los principales ganaderos que practican la fumigación aérea y es lo que más afecta al campo, el líder ganadero respondió:

“Para nada, desde luego que yo uso mucho herbicida como cualquier ganadero, creo que a cualquier ganadero que le preguntes el tema del herbicida lo usamos, sí, pero yo lo hago por aspersión, lo que les puedo decir y los invito a mi rancho cuando quieran, tengo un tractor y una aspersora que se conecta al tractor, ahí se hace la mezcla de 600 litros donde se vierte el producto al pasto”.

Señalamiento contra líder ganadero

El pasado domingo informamos que, apicultores, agricultores, productores de papaya y dos comisarios de Tizimín denunciaron públicamente que, ganaderos del oriente del Estado incluyendo a su líder y diputado local Esteban Abraham Macari por incurrir en prácticas criminales que están afectando a las abejas, sus cultivos y hasta la salud de las personas con sus fumigaciones aéreas de herbicidas.

Al responder a estas acusaciones entrevistado en el Congreso del Estado el diputado consideró que, “primero lo que deberían hacer es acercarse a las autoridades, para poderle dar solución, si no hay ese acercamiento, pues está un poco complicado atenderlos y resolverles el problema”.

También manifestó que hay un poco de desconocimiento sobre el tema, porque no es lo mismo echar en la tierra o en el subsuelo herbicidas que insecticidas.

“Lo que desde luego afecta directamente a una abeja, es cuando se vierte en el pasto insecticida porque mata a los insectos, pero también se usa y los ganaderos hacen la práctica por ejemplo para matar la mosca pinta, pero eso no se hace con helicóptero ni con avioneta, eso normalmente se hace con una aspersora o una bomba manual mestiza, y es para matar la mosca pinta”, precisó.

Abraham Macari reiteró que en su caso, nunca usa insecticida,” jamás lo he usado, lo que sí usamos es el herbicida, y soy de los primeros a favor de buscar siempre que los herbicidas sean más amigables con el medio ambiente”.

Niega una "matazón" de abejas en la fumigación

Cómo líder de la Ugroy admitió que “sí hay ganaderos que usan insecticida para matar ciertas plagas, o sea hasta las mismas langostas, la mosca pinta, pero nunca por helicóptero o avioneta, y cuando tú lo viertes directamente en tu terreno no permea a otros sitios”.

Respecto a las quejas de Tiburcio Castillo y Víctor Cimé Euán, comisarios ejidal y municipal respectivamente de Yaxchekú, Tizimín, en el sentido de que un ganadero cuya propiedad colinda con esa población usa la fumigación aérea que afecta sus cultivos y hasta a la salud de sus habitantes, el diputado dijo desconocerlo.

“La verdad es que lo desconozco, no tengo conocimiento de quien sea, pero desde luego que son bienvenidos los comisarios al ser de mi zona en Tizimín, como diputado bienvenidos ambos que estuvieron ahí, los recibo con mucho gusto en la Unión Ganadera, que me expliquen cuál es la problemática que tienen y estamos para apoyarlos, para trabajar en el tema”, declaró.

El legislador añadió que, es importante señalar que no hay ninguna regulación, ni siquiera a nivel federal del tema de la fumigación aérea, habría que empezar, no solo en el Congreso del Estado, tendría que haber una regulación primero federal, para controlar o limitar los viajes aéreos, pero eso no le compete como unión ganadera, sino a las diversas instancias, “que la verdad, ni siquiera sé exactamente a quién le compete, te soy totalmente franco”.